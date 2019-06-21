Совсем недавно закончился показ пяти премьерных серий сериала "Чернобыль", который рассказывает об одной из самых масштабных техногенных катастроф ХХ века - взрыве на Чернобыльской атомной станции. Во всем мире сериал имел просто грандиозный успех, а по своим рейтингам он обогнал даже "Игру престолов". Однако специалисты и ликвидаторы аварии нашли в этом проекте большое количество неточностей. И объяснить откуда они там взялись, решил сценарист и продюсер картины Крейг Мейзин.

Для того, чтобы обратиться к зрителю Крейгу понадобилось записать специальный подкаст и дать интервью, где он и рассказал, почему в сюжете появились те или иные неточности. Так, он объяснил, что некоторые события описывались в разных источниках по-разному. Например, эпизод с шахтерами. В фильме было показано, как они рыли тоннель под станцией абсолютно голыми, что в свою очередь очень возмутило ликвидаторов, настаивавших на том, что ничего подобного не было. На это Мейзин объяснил, что данный факт был взят из книги известной белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва".

Примерно так же дела обстоят и с отстрелом животных. По сюжету фильма для этой эмоционально тяжелой миссии брали обычных неподготовленных ликвидаторов-добровольцев. Однако очевидцы утверждают, что в действительности этим делом занимались лишь профессиональные охотники, которые "убирали" только облученных животных, а никак не всех подряд.

Что же касается эпизода с упавшим вертолетом, который вызвал наибольший резонанс, то здесь Крейг Мейзин заявил, что эта неточность была допущена умеренно. "Тяжело в пять часов экранного времени уместить события, длившиеся два года", - рассказал сценарист. Именно поэтому и было решено "уронить" машину практически сразу после взрыва, а не спустя полгода, как это было на самом деле. Также Крейг признал, что в некоторых случаях создатели сериала просто не понимали консультировавшего их специалиста физика-атомщика, поэтому не до конца оценивали масштабы той катастрофы, которая могла произойти, попади топливо из реактора в резервуар с водой.

Впрочем, попросил Мейзин не забывать и о так называемом художественном статусе фильма. Ведь "Чернобыль" - это не документальный сериал, а художественный фильм, цель которого вызвать сильные эмоции у зрителей и показать разные аспекты случившейся 33 года назад катастрофы.