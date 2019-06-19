Сергей Жорин рассказал, что роскошная квартира Алибасова по документам ему не принадлежит
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После того как Бари Алибасов попал в больницу, СМИ сообщили, что мужчина перед введением в состояние медикаментозного сна написал завещание. По сообщениям прессы, шоумен передал авторские права на творческое наследие Политову и Жеребкину, а вот квартира, расположенная в самом центре столицы, должна была достаться его родному сыну.
Апартаменты Алибасова неоднократно видели многие зрители. Бари Каримович по-настоящему гордился своим жилищем с оригинальным дизайнерским ремонтом и много раз приводил в него журналистов.
Жилплощадь изначально не была цельной. Фактически ее получили, выкупив и объединив сразу несколько небольших квартир. Ремонт просторных апартаментов впечатлял даже бывалых. Гостей встречала зеркальная прихожая, а в гостиной эксцентричного шоумена стояло сразу несколько унитазов. Все они были нерабочими, но соответствующий антураж и посыл создавали.
Позже в квартире случился пожар, но даже после него Бари не стал покидать полюбившееся ему место. Он все восстановил.
На днях в передаче «Пусть говорят» Сергей Жорин с разрешения родственников признался: жилье, которым продюсер группы «На-На» так гордился, на бумагах ему не принадлежит. Оказалось, что в своё время доверчивый шоумен передал право решать юридические вопросы, связанные с недвижимостью, одной адвокатской конторе. Предприимчивые юристы обманули мужчину, оформив каждую из выкупленных Бари площадей на своих «помощников». Алибасов в этих действиях никакого подвоха не увидел.
Забеспокоился он, по словам близких, примерно за полгода до несчастного случая. Бари стало смущать, что теперь квартплату и коммунальные услуги стали погашать те самые «помощники».
Сергей Жорин пояснил, что с юридической точки зрения никаких прав на апартаменты у Алибасова нет. Чтобы доказать факт мошенничества юристу нужно, чтобы продюсер поправил здоровье и смог дать показания.
Краткая информация о Бари Алибасове
Имя: Бари Алибасов
Отчество: Каримович
День рождения: 06.06.1947
Возраст: 72 года
Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: продюсер
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А вы считаете творческих людей наивными? 2
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Юлия Александровна / 19.06.19 12:09В тонких финансовых и юридических вопросах может быть. Но согласиться с тем, чтобы твоя недвижимость была оформлена на левых лиц – это дурость. Мне кажется любому человеку, даже очень далекому от юриспруденции понятно, если оформлено не на тебя, значит, по документам не будет твоё. Обратное, ты уже никому не докажешь.
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Марьян / 19.06.19 11:19О! Повангуем на будущие заголовки? «Адвокаты-мошенники отравили Бари, чтобы завладеть его квартирой!», «Шукшина попала в реанимацию», «Младший Бари стал бомжом». НТВ-шники не благодарите!