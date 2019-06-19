 
 
 

 
 
На главную
 
 

Сергей Жорин рассказал, что роскошная квартира Алибасова по документам ему не принадлежит


2 4

После того как Бари Алибасов попал в больницу, СМИ сообщили, что мужчина перед введением в состояние медикаментозного сна написал завещание. По сообщениям прессы, шоумен передал авторские права на творческое наследие Политову и Жеребкину, а вот квартира, расположенная в самом центре столицы, должна была достаться его родному сыну.

Апартаменты Алибасова неоднократно видели многие зрители. Бари Каримович по-настоящему гордился своим жилищем с оригинальным дизайнерским ремонтом и много раз приводил в него журналистов.

Жилплощадь изначально не была цельной. Фактически ее получили, выкупив и объединив сразу несколько небольших квартир. Ремонт просторных апартаментов впечатлял даже бывалых. Гостей встречала зеркальная прихожая, а в гостиной эксцентричного шоумена стояло сразу несколько унитазов. Все они были нерабочими, но соответствующий антураж и посыл создавали.

Позже в квартире случился пожар, но даже после него Бари не стал покидать полюбившееся ему место. Он все восстановил.

На днях в передаче «Пусть говорят» Сергей Жорин с разрешения родственников признался: жилье, которым продюсер группы «На-На» так гордился, на бумагах ему не принадлежит. Оказалось, что в своё время доверчивый шоумен передал право решать юридические вопросы, связанные с недвижимостью, одной адвокатской конторе. Предприимчивые юристы обманули мужчину, оформив каждую из выкупленных Бари площадей на своих «помощников». Алибасов в этих действиях никакого подвоха не увидел.

Забеспокоился он, по словам близких, примерно за полгода до несчастного случая. Бари стало смущать, что теперь квартплату и коммунальные услуги стали погашать те самые «помощники».

Сергей Жорин пояснил, что с юридической точки зрения никаких прав на апартаменты у Алибасова нет. Чтобы доказать факт мошенничества юристу нужно, чтобы продюсер поправил здоровье и смог дать показания.

Краткая информация о Бари Алибасове

Имя: Бари Алибасов

Отчество: Каримович

День рождения: 06.06.1947

Возраст: 72 года

Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР

Рост: 175 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: продюсер

Смотреть фотографии с Бари Алибасовым

Фотографии

Показать еще

Фотографии



4 Не нравится 2 Нравится 19.06.2019 Теги: бари алибасов

А вы считаете творческих людей наивными? 2  

Оставить комментарий
  • Юлия Александровна / 19.06.19 12:09
    -
    2
    +
    В тонких финансовых и юридических вопросах может быть. Но согласиться с тем, чтобы твоя недвижимость была оформлена на левых лиц – это дурость. Мне кажется любому человеку, даже очень далекому от юриспруденции понятно, если оформлено не на тебя, значит, по документам не будет твоё. Обратное, ты уже никому не докажешь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марьян / 19.06.19 11:19
    -
    3
    +
    О! Повангуем на будущие заголовки? «Адвокаты-мошенники отравили Бари, чтобы завладеть его квартирой!», «Шукшина попала в реанимацию», «Младший Бари стал бомжом». НТВ-шники не благодарите!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору