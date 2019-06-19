Сергей Жорин рассказал, что роскошная квартира Алибасова по документам ему не принадлежит

После того как Бари Алибасов попал в больницу, СМИ сообщили, что мужчина перед введением в состояние медикаментозного сна написал завещание. По сообщениям прессы, шоумен передал авторские права на творческое наследие Политову и Жеребкину, а вот квартира, расположенная в самом центре столицы, должна была достаться его родному сыну.

Апартаменты Алибасова неоднократно видели многие зрители. Бари Каримович по-настоящему гордился своим жилищем с оригинальным дизайнерским ремонтом и много раз приводил в него журналистов.

Жилплощадь изначально не была цельной. Фактически ее получили, выкупив и объединив сразу несколько небольших квартир. Ремонт просторных апартаментов впечатлял даже бывалых. Гостей встречала зеркальная прихожая, а в гостиной эксцентричного шоумена стояло сразу несколько унитазов. Все они были нерабочими, но соответствующий антураж и посыл создавали.

Позже в квартире случился пожар, но даже после него Бари не стал покидать полюбившееся ему место. Он все восстановил.

На днях в передаче «Пусть говорят» Сергей Жорин с разрешения родственников признался: жилье, которым продюсер группы «На-На» так гордился, на бумагах ему не принадлежит. Оказалось, что в своё время доверчивый шоумен передал право решать юридические вопросы, связанные с недвижимостью, одной адвокатской конторе. Предприимчивые юристы обманули мужчину, оформив каждую из выкупленных Бари площадей на своих «помощников». Алибасов в этих действиях никакого подвоха не увидел.

Забеспокоился он, по словам близких, примерно за полгода до несчастного случая. Бари стало смущать, что теперь квартплату и коммунальные услуги стали погашать те самые «помощники».

​

Сергей Жорин пояснил, что с юридической точки зрения никаких прав на апартаменты у Алибасова нет. Чтобы доказать факт мошенничества юристу нужно, чтобы продюсер поправил здоровье и смог дать показания.