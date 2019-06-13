Принц Гарри флиртовал с Ритой Орой на глазах у журналистов
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Первый выход в свет после родов у Меган Маркл состоялся буквально на днях. Он стал предметом обсуждения многих СМИ. Журналисты подметили, что общение Гарри с женой после рождения первенца изменилось. Мужчина позволяет себе резко одергивать супругу.
Сама Меган ситуацию никак не комментировала и опять ушла в заботу о ребенке, а вот за Гарри представители СМИ стали наблюдать пристальнее.
На ежегодном благотворительном концерте принц на правах организатора общался со многими присутствующими знаменитостями, в том числе, и с главной приглашенной гостьей – Ритой Орой.
Певица прибыла в Лондон вместе со своей мамой. Папарацци успели запечатлеть моменты их достаточно теплого общения. По словам очевидцев, формальная встреча больше походила на флирт.
Рита и Гарри мило друг другу улыбались, шутили и смеялись. Мужчина был в прекрасном настроении. В объектив фотографов попали моменты, когда принц, общаясь со звездой, не смотрит ей в глаза. На кадрах видно, что мужчина то и дело поглядывал ей в область декольте, а после они крепко обняли друг друга.
Ярые поклонники королевского семейства, увидев эти снимки, напомнили, что Гарри и Рита на протяжении последних 8 лет дружат. Однако скептики отмечали, что принц воспринимает певицу не просто как подругу. Судя по его взгляду и улыбке, Ора нравится наследнику как женщина.
Сторонники этого мнения выражали свои искренние сочувствия Меган, отношения с которой у принца после родов все-таки изменились.
Краткая информация о Принце Гарри
Имя: Принц Гарри
День рождения: 15.09.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: герцог Сассекский
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, было ли общение принца с Ритой дружеским? 12
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Mati Ааааааа / 14.06.19 00:22Баба некоасивая
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Дидиди / 13.06.19 23:03Шарик шмар к лысоватый и почти голая ортис портис. Нормальная реакция мужика на козлуху в платьишке от сосков до пупа :D
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Dr. / 13.06.19 22:40На самом деле флиртовать у европейцев принято. А вот ревновать в этих случаях девушкам нельзя.
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reetar Солнечногорск / 13.06.19 22:30какая дешевка и неопрятная, и дебелая. "замечательный мужик меня вывез в Геленджик"
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софия глазов / 13.06.19 21:56ГЛЯДЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РИТЫ ОРЫ - ВОПРОСЫ ИЗЛИШНИ. ГАРРИ ЕЩЁ ТОТ - ВЕСЬ В ОТЦА ! КАК БЫ ОН НЕ ПОВТОРИЛ ЧАРЛЬЗА И НЕ ПРИВЁЛ МЕГАН К СУДЬБЕ ДИАНЫ ! ОН ПРИВЁЛ ЕЁ В БУКИНГЕМ, А ЗАЩИЩАТЬ КАК МУЖ, ПОХОЖЕ, НЕ НАМЕРЕН. "ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ , КОГО ПРИРУЧАЮТ". А ОН СВОИМ ХАМСТВОМ НА БАЛКОНЕ УЖЕ "НАСКРЁБ" НА СВОЮ КАРМУ. ЖАЛЬ, УЧИТЬ ЕГО ТАМ НЕКОМУ: МАТЕРИ- ДИАНЫ - НЕТ, А У КАМИЛЛЫ "СВОЙ ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС, ЕЙ НЕДОСУГ"...
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Прелесть / 13.06.19 19:52А в кого им верными быть. Оба сына гуляки еще те.
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Галина / 13.06.19 18:54меган не удержать гарри .пройдет немного времени и он будет игулять и пить и кутить у него это в крови
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Викторонва / 13.06.19 15:10Ну, вот и все. Появились пеленки и все! До свидания Эх… я-то думала у них как-то по-другому.
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Жуков / 13.06.19 14:35Он тот еще гуляка, которому плевать на устои. С учетом его ген, я тоже сочувствую Меган. Она не сможет, как обычные женщины, откреститься от этого и уйти. Ей придется держать марку, при откровенно плохой игре в счастливую семейную жизнь.