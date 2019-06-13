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Принц Гарри флиртовал с Ритой Орой на глазах у журналистов


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Первый выход в свет после родов у Меган Маркл состоялся буквально на днях. Он стал предметом обсуждения многих СМИ. Журналисты подметили, что общение Гарри с женой после рождения первенца изменилось. Мужчина позволяет себе резко одергивать супругу.

Сама Меган ситуацию никак не комментировала и опять ушла в заботу о ребенке, а вот за Гарри представители СМИ стали наблюдать пристальнее.

На ежегодном благотворительном концерте принц на правах организатора общался со многими присутствующими знаменитостями, в том числе, и с главной приглашенной гостьей – Ритой Орой.

Певица прибыла в Лондон вместе со своей мамой. Папарацци успели запечатлеть моменты их достаточно теплого общения. По словам очевидцев, формальная встреча больше походила на флирт.

Рита и Гарри мило друг другу улыбались, шутили и смеялись. Мужчина был в прекрасном настроении. В объектив фотографов попали моменты, когда принц, общаясь со звездой, не смотрит ей в глаза. На кадрах видно, что мужчина то и дело поглядывал ей в область декольте, а после они крепко обняли друг друга.

Ярые поклонники королевского семейства, увидев эти снимки, напомнили, что Гарри и Рита на протяжении последних 8 лет дружат. Однако скептики отмечали, что принц воспринимает певицу не просто как подругу. Судя по его взгляду и улыбке, Ора нравится наследнику как женщина.

Сторонники этого мнения выражали свои искренние сочувствия Меган, отношения с которой у принца после родов все-таки изменились.

Краткая информация о Принце Гарри

Имя: Принц Гарри

День рождения: 15.09.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 187 см

Вес: 85 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: герцог Сассекский

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28 Не нравится 15 Нравится 13.06.2019 Теги: принц гарри

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