Майк Тайсон в своих мемуарах рассказал, как однажды застал жену с Брэдом Питтом
4 1
Несколько дней назад на прилавках американских магазинов появилась весьма интересная книга, называющаяся "Undisputed Truth" ("Бесспорная истина"), которая рассказывает о жизни известного во всем мире боксера-профессионала Майка Тайсона. И едва эти мемуары стали достоянием общественности, в Голливуде разразился грандиозный скандал.
Так, в одной из глав описывается случай, произошедший еще в конце 80-х годов. Тогда Майк был женат на модели Робин Гивенс. И однажды, по всем законам анекдотичного жанра, когда он раньше времени вернулся домой, то застал жену в постели с другим мужчиной. Соперником оказался никто иной, как молодой начинающий актер Брэд Питт. Из рассказа Тайсона становится ясно, что он пригрозил Питту тем, что не оставит эту ситуацию просто так. А актер, якобы, настолько испугался, что мог лишь дрожать и просить, чтобы боксер не бил его.
С этого момента брак Тайсона и Гивенс начал трещать по швам. Более того, Майк уверяет, что этот случай ничему не научил ни Питта, ни Робин, и они все равно продолжили тайно встречаться. Длились их отношения и после того, как спортсмен развелся с моделью. Один раз он даже видел их вместе у дома Гивенс, однако парочка, словно испугавшись, уехала в неизвестном направлении. К слову, слухи о том, что у Брэда Питта был роман с супругой Майка Тайсона в Голливуде ходили уже очень давно. И своими мемуарами боксер их лишний раз подтвердил.
В свою очередь, Робин Гивенс категорически отрицает, что Майк когда-либо "ловил" ее в постели с Питтом. На одном из недавних ток-шоу, куда модель пригласили в качестве гостьи, она обвинила своего экс-супруга во лжи, однако отрицать факт романа с Брэдом все-таки не стала.
Краткая информация о Майке Тайсоне
Имя: Майк Тайсон
День рождения: 30.06.1966
Возраст: 52 года
Место рождения: Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост: 178 см
Вес: 110 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: боксер
Фотографии
Фотографии
А как в относитесь к супружеской измене? 3
-
Охх / 14.06.19 00:09Такая страшненькая модель...
-
Сима / 13.06.19 22:21А Питт-то тоже оказывается ходок)) К супружеской измене отрицательно отношусь, но если мы говорим о Голливуде, то для них она норма. Они там все друг с другом...
-
Эрика / 13.06.19 16:14Да тут любой будет дрожать, если Майк застукает его в пастели со своей женой. Удивляюсь, как Питти после этого сохранил свое миловидное личико.
Читайте также
-
21.01.2015 / Новости
-
-
-
-
-