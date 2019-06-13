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Майк Тайсон в своих мемуарах рассказал, как однажды застал жену с Брэдом Питтом


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Несколько дней назад на прилавках американских магазинов появилась весьма интересная книга, называющаяся "Undisputed Truth" ("Бесспорная истина"), которая рассказывает о жизни известного во всем мире боксера-профессионала Майка Тайсона. И едва эти мемуары стали достоянием общественности, в Голливуде разразился грандиозный скандал.

Так, в одной из глав описывается случай, произошедший еще в конце 80-х годов. Тогда Майк был женат на модели Робин Гивенс. И однажды, по всем законам анекдотичного жанра, когда он раньше времени вернулся домой, то застал жену в постели с другим мужчиной. Соперником оказался никто иной, как молодой начинающий актер Брэд Питт. Из рассказа Тайсона становится ясно, что он пригрозил Питту тем, что не оставит эту ситуацию просто так. А актер, якобы, настолько испугался, что мог лишь дрожать и просить, чтобы боксер не бил его.

С этого момента брак Тайсона и Гивенс начал трещать по швам. Более того, Майк уверяет, что этот случай ничему не научил ни Питта, ни Робин, и они все равно продолжили тайно встречаться. Длились их отношения и после того, как спортсмен развелся с моделью. Один раз он даже видел их вместе у дома Гивенс, однако парочка, словно испугавшись, уехала в неизвестном направлении. К слову, слухи о том, что у Брэда Питта был роман с супругой Майка Тайсона в Голливуде ходили уже очень давно. И своими мемуарами боксер их лишний раз подтвердил.

В свою очередь, Робин Гивенс категорически отрицает, что Майк когда-либо "ловил" ее в постели с Питтом. На одном из недавних ток-шоу, куда модель пригласили в качестве гостьи, она обвинила своего экс-супруга во лжи, однако отрицать факт романа с Брэдом все-таки не стала.

Краткая информация о Майке Тайсоне

Имя: Майк Тайсон

День рождения: 30.06.1966

Возраст: 52 года

Место рождения: Бруклин, Нью-Йорк, США

Рост: 178 см

Вес: 110 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: боксер

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1 Не нравится 4 Нравится 13.06.2019 Теги: Майк Тайсон

А как в относитесь к супружеской измене? 3  

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