Арсений Бородин, экс-возлюбленный Насти Ивлеевой рассказал, как он помог ей стать популярным блогером

Анастасия Ивлеева - одна из самых известных блогеров в нашей стране. А как она добилась такой популярности будучи совсем молодой и никому неизвестной девушкой, в эксклюзивной беседе с корреспондентом "Комсомольская правда" рассказал ее бывший возлюбленный Арсений Бородин, солист музыкального коллектива"Челси".

Арсений впервые увидел Настю в 2011 году в Санкт-Петербурге. Молодой человек сразу оценил артистичность девушки и стал звать её в Москву. Согласилась Ивлеева на его предложение не сразу, а только спустя 4 года. И в 2015 будущий блогер начала покорять столицу.

Как рассказал Бородин, деньги он ей не давал - "каждый должен сам пережить свой "Доширак" на кухне". А вот работу найти помог, да сразу две. Примерно тогда же певец и будущая телеведущая начали встречаться. Немного освоившись в Москве, Анастасия сменила работу на более престижную, и поступила в школу телевидения в Останкино. Арсений вспоминает: его девушка всегда хотела стать телеведущей, и ради своей мечты готова была буквально "упахиваться".

Первое видео в социальной сети Инстаграм на странице Насти появилось в конце января 2016 года. Тогда ее курсы подошли к концу, а перспектив попасть на ТВ не было. И вот, сидя в баре после одной из вечеринок, молодые люди сняли на телефон юмористический вайн. "Конечно, это зашло", - с гордостью вспоминает Бородин. -"Первый ролик блогера Ивлеевой в считанные минуты стал вирусным. А мне пришлось связываться с модераторами сообществ и требовать, чтобы они ссылались на страницу Насти". Уже к середине 2016-го число фолловеров Анастасии достигло цифры в пятьсот тысяч человек. А еще год спустя Настя стала ведущей популярного шоу о путешествиях.

Как вспоминает Арсений, именно тогда у Ивлеевой началась так называемая звёздная болезнь. Рядом с ней стали появляться другие крупные блогеры и известные личности. "Мне было обидно - я за нее всех рвал на британский флаг! На себя забил, год не выпускал песен, занимался только ей. И конечно просел по заработкам", - поделился обидой певец. После этого у Бородина началась депрессия, которая привела к постоянным конфликтам в паре. В итоге блогер и певец расстались.

Сейчас Арсений признаёт, что в те времена он на своей девушке нисколько не заработал. Более того, и раскрутка блога Ивлеевой происходила без каких-либо денежных вложений - все просто было своевременно. "Настя - это чистая прибыль без всяких затрат", - утверждает артист.

Впрочем, Анастасия от интервью своего экс-бойфренда, похоже, осталась не в восторге. Уже на следующий день после выхода публикации в Stories Инстаграма девушка опубликовала фото "святые бывшие", которое наглядно показывает ее отношение к откровениям Арсения.