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Оригинальные образы звезд кино на открытии «Кинотавра» в Сочи


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Вчера в Сочи состоялось открытие «Кинотавра». По красной дорожке фестиваля прошлись звёзды кино, которые по уже устоявшейся традиции старались выделиться своими смелыми образами. Некоторым это действительно удалось.

Похудевшая и заметно похорошевшая Анна Михалкова появилась в платье модного в этом сезоне жёлтого цвета с объемными покатыми плечами. Модель длины макси дополнял широкий пояс, завязанный на талии в виде банта.

Дарья Мороз для красной дорожки выбрала платье-рубашку длины мини. Наряд артистки оказался полупрозрачным и все присутствующие без труда могли разглядеть её длинные стройные ноги. Сопровождал артистку её отец.

Не менее провокационное платье выбрала нынешняя пассия бывшего мужа Дарьи – Ксения Собчак. Она также облачилась в полупрозрачный наряд, но предпочла вместо белого цвета черный. Телеведущую повсюду сопровождал Константин Богомолов. Мужчина оделся достаточно просто. На нём была расслабленного силуэта рубашка и брюки, которые режиссёр дополнил белыми кроссовками.

Звезда фильма «Гардемарины» Татьяна Лютаева появилась в строгом наряде. Она надела белоснежную шёлковую блузу. Элегантный верх знаменитость дополнила пышной чёрной юбкой длиной в пол с завышенной талией. Образ женщины оказался очень стильным и сдержанным.

На дорожке актрису сопровождала её дочь Агния Дитковските. Женщина предпочла облачиться в платье чёрного цвета. Она оказалась смелее собственной матери и позволила себе глубокое декольте.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.06.2019 Теги: звезды

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