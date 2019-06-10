Оригинальные образы звезд кино на открытии «Кинотавра» в Сочи
0 0
Вчера в Сочи состоялось открытие «Кинотавра». По красной дорожке фестиваля прошлись звёзды кино, которые по уже устоявшейся традиции старались выделиться своими смелыми образами. Некоторым это действительно удалось.
Похудевшая и заметно похорошевшая Анна Михалкова появилась в платье модного в этом сезоне жёлтого цвета с объемными покатыми плечами. Модель длины макси дополнял широкий пояс, завязанный на талии в виде банта.
Дарья Мороз для красной дорожки выбрала платье-рубашку длины мини. Наряд артистки оказался полупрозрачным и все присутствующие без труда могли разглядеть её длинные стройные ноги. Сопровождал артистку её отец.
Не менее провокационное платье выбрала нынешняя пассия бывшего мужа Дарьи – Ксения Собчак. Она также облачилась в полупрозрачный наряд, но предпочла вместо белого цвета черный. Телеведущую повсюду сопровождал Константин Богомолов. Мужчина оделся достаточно просто. На нём была расслабленного силуэта рубашка и брюки, которые режиссёр дополнил белыми кроссовками.
Звезда фильма «Гардемарины» Татьяна Лютаева появилась в строгом наряде. Она надела белоснежную шёлковую блузу. Элегантный верх знаменитость дополнила пышной чёрной юбкой длиной в пол с завышенной талией. Образ женщины оказался очень стильным и сдержанным.
На дорожке актрису сопровождала её дочь Агния Дитковските. Женщина предпочла облачиться в платье чёрного цвета. Она оказалась смелее собственной матери и позволила себе глубокое декольте.
Краткая информация
Имя:
День рождения:
Место рождения:
Рост: см
Вес: кг
Знак Зодиака:
Восточный гороскоп:
Деятельность:
А какой из образов больше всего понравился вам? 7
Лучшие комментарии
-
Uno 10.06.19 13:45Агния была неплоха. А вот маме её явно стоило бюстгальтер поплотнее надеть.
-
Ле-марк 10.06.19 14:38Я одного не понимаю, почему Михалкова всё время выбирает какие-то странные наряды. Да они модные, но ей, блин, не идут совсем. Сейчас она как баба на самоваре.
-
Марта 10.06.19 20:15А что про фильмы? Что представили, кто победил? Где актёры и режиссёры конкурсных фильмов? О чем этот клоповние, если тихо вообще о фильмах?
-
Непрофессионально, Клео 10.06.19 15:49"пассия бывшего мужа Морозовой". Морозовой? Серьёзно?
-
Ники 11.06.19 07:28Мороз странно выглядит, по-моему, так ей этот образ вообще не идет, инопланетянка какая-то.
-
Литая / 11.06.19 10:59Хоть Собчак все и ругают за бабушкины платья, но одевается она на подобные мероприятия круто. Богомолов, конечно, рядом с ней странно смотрится. Эх! Променяла она статного Максима, а зря…
-
БЭЛА Москва / 11.06.19 09:32Отвратительное "послевкусие" после просмотра фото наших ДИВ-АКТРИС.
-
Ники / 11.06.19 07:28Мороз странно выглядит, по-моему, так ей этот образ вообще не идет, инопланетянка какая-то.
-
Марта / 10.06.19 20:15А что про фильмы? Что представили, кто победил? Где актёры и режиссёры конкурсных фильмов? О чем этот клоповние, если тихо вообще о фильмах?
-
Непрофессионально, Клео / 10.06.19 15:49"пассия бывшего мужа Морозовой". Морозовой? Серьёзно?
-
Ле-марк / 10.06.19 14:38Я одного не понимаю, почему Михалкова всё время выбирает какие-то странные наряды. Да они модные, но ей, блин, не идут совсем. Сейчас она как баба на самоваре.
-
Uno / 10.06.19 13:45Агния была неплоха. А вот маме её явно стоило бюстгальтер поплотнее надеть.