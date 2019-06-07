Садальский заявил, что Гузеева купила роскошную квартиру по госцене

На днях Алексей Навальный анонсировал выпуск своего очередного расследования. Опальный оппозиционер рассказал об апартаментах Ларисы Гузеевой. Оказалось, что актриса живёт в самом центре столицы на Садовнической набережной. Общая площадь квартиры, расположенной в элитном доме, составляет около 170 метров квадратных. По оценке экспертов, стоимость подобного жилья варьирует в пределах 70 – 90 млн. руб.

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Казалось бы, актриса, слава к которой пришла ещё в молодости, может позволить себе подобную роскошь. Тем более, что и сейчас женщина не сидит без работы. Передача «Давай поженимся», одной из ведущих которой является Лариса, выходит на крупном федеральном канале уже не один год. Оклад у женщины за эту работу не маленький, к тому же она занята в других проектах и съёмках.

Навальный эти факты аргументами не посчитал, а пользователи сети волну негодования со стороны Алексея подхватили. В инстаграме женщины они стали оставлять язвительные комментарии, называя Гузееву актрисой одной роли, и недоумевая, каким талантом посредственная, по их мнению, артистка смогла заработать на очень дорогую квартиру. Лариса не стала вступать в полемику и молча ограничила возможность комментирования.

В защиту Гузеевой высказался Стас Садальский. Мужчина написал, что приобрести эту квартиру Ларисе помогло государство. Покупала она жилье не по полной стоимости. Квадратные метры были проданы ей по государственной цене. Актер отметил, что многим представителям искусства страна из казны задолжала. В свое время тот же «Жестокий романс» принес бюджету больше миллиарда рублей, в то время как Лариса за сыгранную роль получила сущие копейки.

Это подписчиков не успокоило. После слов актёра они возмутились ещё больше. Многие отмечали, что продажа апартаментов по госцене фактически означает оплату жилплощади средствами налогоплательщиков.

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Сама Лариса возникший конфликт пока никак не комментировала.