Садальский заявил, что Гузеева купила роскошную квартиру по госцене
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На днях Алексей Навальный анонсировал выпуск своего очередного расследования. Опальный оппозиционер рассказал об апартаментах Ларисы Гузеевой. Оказалось, что актриса живёт в самом центре столицы на Садовнической набережной. Общая площадь квартиры, расположенной в элитном доме, составляет около 170 метров квадратных. По оценке экспертов, стоимость подобного жилья варьирует в пределах 70 – 90 млн. руб.
Казалось бы, актриса, слава к которой пришла ещё в молодости, может позволить себе подобную роскошь. Тем более, что и сейчас женщина не сидит без работы. Передача «Давай поженимся», одной из ведущих которой является Лариса, выходит на крупном федеральном канале уже не один год. Оклад у женщины за эту работу не маленький, к тому же она занята в других проектах и съёмках.
Навальный эти факты аргументами не посчитал, а пользователи сети волну негодования со стороны Алексея подхватили. В инстаграме женщины они стали оставлять язвительные комментарии, называя Гузееву актрисой одной роли, и недоумевая, каким талантом посредственная, по их мнению, артистка смогла заработать на очень дорогую квартиру. Лариса не стала вступать в полемику и молча ограничила возможность комментирования.
В защиту Гузеевой высказался Стас Садальский. Мужчина написал, что приобрести эту квартиру Ларисе помогло государство. Покупала она жилье не по полной стоимости. Квадратные метры были проданы ей по государственной цене. Актер отметил, что многим представителям искусства страна из казны задолжала. В свое время тот же «Жестокий романс» принес бюджету больше миллиарда рублей, в то время как Лариса за сыгранную роль получила сущие копейки.
??Леша, по поводу Гузеевой ты не прав!!!! ??Не принимаю упрек Леши Навального в отношении Лары Гузеевой, в том, что она (и ее соседи-чиновники) получили нахаляву свои квартиры. Леш, о ком угодно, только не о Ларисе. А в ее лице о советских актерах в целом. Государство в вечном долгу перед нами и никогда не расплатится. Билет в кино стоил 30 копеек, а один «Жестокий романс» накачал стране миллиарды в казну. Фильм тогда стал лидером проката, его закупили у нас 100 стран мира. А что мы имели в те годы? Угол в коммуналке – это в лучшем случае или койку в общежитии, что тоже было неплохо. Юра Богатырев был бездомным почти до смерти. Андрея Болтнева прописали лишь умершим, и то, благодаря Наташе Гундаревой, которая выбила в мэрии прописку покойному, чтобы его похоронили по-человечески в Москве, а не за 101-м километром в братской могиле. ??Советские актеры не имели от государства ничего. Россия – единственная страна в мире, в которой артисты вынуждены побираться. В Европе и на Западе даже за маленький эпизод государство выплачивает актеру деньги после каждого показа. Всегда привожу в пример Дину Дурбин, которая снявшись в юности в нескольких картинах, потом всю жизнь прожила безбедно на отчисления от этих фильмов. Да, она была мега-популярна в Голливуде и еще ребенком получала зарплату в три раза превышающую зарплату президента Рузвельта. Но она ушла из кино в 26 лет и больше не снималась никогда. А ??Лариса купила квартиру по госцене. Ее соседи-чиновники, скорей всего, - нахаляву, не сомневаюсь. Чиновник современный мало отличается от чиновника времен СССР, они и тогда жили за наш счет... #садальский @navalny #гузеева #актеры#собянин #мерия #кино @navalny #неправда
Это подписчиков не успокоило. После слов актёра они возмутились ещё больше. Многие отмечали, что продажа апартаментов по госцене фактически означает оплату жилплощади средствами налогоплательщиков.
Сама Лариса возникший конфликт пока никак не комментировала.
Краткая информация о Ларисе Гузеевой
Имя: Лариса Гузеева
Отчество: Андреевна
День рождения: 23.05.1959
Возраст: 60 лет
Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.
Рост: 167 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса, телеведущая
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Татьяна / 07.06.19 14:3880-90 миллионов - это же очень небольшие деньги для телеведущих, певцов, бизнесменов... Кировский вор брёвен совсем с катушек съехал.
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Гала / 07.06.19 14:01Ну да, нашли на кого нападать, даже если это и так. А то, что наши чиновники жируют, покупают квартиры за границей, да не одну, или кто-то сумки за пол миллиона, или часы за 50 млн, это нормально да?
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Началось... / 07.06.19 09:37Одни решили и написали, другой сдуру фантазии за чистую монету выдал. Интернет превратился в большую деревню, в которой сидит сотня бабок на лавке и мусолит одну и ту же тему.
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Милена / 07.06.19 00:14Да. Коррупция налицо получается, кому и что она сейчас скажет. Конечно же, будет отмалчиваться.