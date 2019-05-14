Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отправляется в последний гастрольный тур со своим музыкальным коллективом. В связи с предстоящим концертом исполнитель дал пресс-конференцию и ответил на все интересующие журналистов вопросы.

Выяснилось, что в рамках тура артисты планируют посетить 9 городов России. Выступления в них запланированы на больших стадионах. Такие площадки коллективу собирать не впервой. Начнутся их гастроли с Калининграда и дальше узнать о графике выступлений поклонники смогут на официальной странице «Ленинграда».

В тур вместе с Сергеем отправляется и его молодая жена. Сам он по завершении гастролей намерен покинуть группу. Шнуров признался, что в какой-то мере завидует Алле Пугачевой и другим артистам старого эшелона, которые подобные прощальные гастроли устраивали неоднократно. В его случае, это действительно жирная точка. Выступать в составе коллектива исполнитель больше не намерен.

Шнур пояснил, что в 46 лет понял: настроений молодежи он больше не чувствует. В этом случае правильнее всего завершить карьеру на пике.

На вопросы относительно мирового турне, Сергей заявил, что такой славы у них нет. Популярностью музыка, которую они пишут, пользуется исключительно в России. Думать о мировой славе в таких рамках смешно.

Относительно своего дальнейшего будущего Сергей отвечает расплывчато. Чем он будет заниматься дальше, Шнур не знает. По его словам, средств, чтобы подумать о будущем и не хвататься за любую работу у него достаточно.

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Напомним, что Сергей молодым поколением музыкантов воспринимается неоднозначно. Его музыку резко критикуют. Даже боевой подруге Шнура Ксении Собчак во время интервью со Славой Гнойным, популярным у молодежи, не удалось отстоять творчество «Ленинграда».