Волочкова в купальнике удивила подписчиков стройной фигурой

Анастасия Волочкова любит летать на заграничные курорты, отдыхать, купаться в море и бассейне. Излюбленным местом пляжного отдыха артистки являются Мальдивы. По словам балерины, на майские праздники она отправилась на острова не одна, а в компании со своим новым мужчиной.

Таинственного спутника Волочкова широкой публике не показывает. Подписчикам она периодически демонстрирует лишь отдельные части тела любимого, которые якобы случайно попадают в кадр. Если верить словам артистки, мужчина – европеец. Конкретного имени Настя при этом не называет. С недавних пор балерина решила следовать правилу: счастье любит тишину.

В отношениях они находятся на протяжении последних 7 месяцев, показать фото таинственного поклонника балерина согласилась лишь Собчак. Ксения отметила, что мужчина внешне больше похож на кавказца, чем на европейца.

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Впрочем, мнение других балерину не волнует. На безлюдном пляже Мальдив она охотно позирует перед любимым в купальнике, демонстрируя постройневшую фигуру. Зная, что ее физическая форма стала немного лучше, Волочкова ненадолго открыла комментарии, чтобы получить порцию комплиментов. Попутно она раскрыла и секрет своей стройности. По словам Насти, виной всему любовь.

Интересно, что на Мальдивах она нарушила свой строгий рацион питания и продемонстрировала подписчикам, как ест пасту. Балерина призналась, что искренне завидует в этом плане простым людям, ведь они могут позволить себе подобные блюда хоть каждый день.