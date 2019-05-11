Волочкова в купальнике удивила подписчиков стройной фигурой
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Анастасия Волочкова любит летать на заграничные курорты, отдыхать, купаться в море и бассейне. Излюбленным местом пляжного отдыха артистки являются Мальдивы. По словам балерины, на майские праздники она отправилась на острова не одна, а в компании со своим новым мужчиной.
Таинственного спутника Волочкова широкой публике не показывает. Подписчикам она периодически демонстрирует лишь отдельные части тела любимого, которые якобы случайно попадают в кадр. Если верить словам артистки, мужчина – европеец. Конкретного имени Настя при этом не называет. С недавних пор балерина решила следовать правилу: счастье любит тишину.
В отношениях они находятся на протяжении последних 7 месяцев, показать фото таинственного поклонника балерина согласилась лишь Собчак. Ксения отметила, что мужчина внешне больше похож на кавказца, чем на европейца.
Впрочем, мнение других балерину не волнует. На безлюдном пляже Мальдив она охотно позирует перед любимым в купальнике, демонстрируя постройневшую фигуру. Зная, что ее физическая форма стала немного лучше, Волочкова ненадолго открыла комментарии, чтобы получить порцию комплиментов. Попутно она раскрыла и секрет своей стройности. По словам Насти, виной всему любовь.
Интересно, что на Мальдивах она нарушила свой строгий рацион питания и продемонстрировала подписчикам, как ест пасту. Балерина призналась, что искренне завидует в этом плане простым людям, ведь они могут позволить себе подобные блюда хоть каждый день.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как выглядит Анастасия Волочкова сейчас? 5
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Я / 11.05.19 23:43Никогда не поверю, что в ней 52 кг
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Сварщик / 11.05.19 21:15Задние лапы у нее страшные.
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Вова северодвинск / 11.05.19 20:30Только шпагат ...
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Тома / 11.05.19 18:39Действительно похудела. Хотя все равно ни было красоты, ни формы ей уже не вернуть. Вредные привычки бесследно не проходят. У нее мама и та выглядит лучше, интереснее и эффектнее.
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[email protected] Курчатов / 11.05.19 18:38Убежище. Ваше,!!!!!