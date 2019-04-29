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Организаторы гастрольных туров артистов в Европе подали в суд на Лободу


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Тур Светланы Лободы по Прибалтике был частично сорван из-за действий мошенника, взявшегося за организацию концертов. Однако крупное европейское агентство отметило, что и сама артистка не так уж чиста. Ее менеджер уже неоднократно подводил организаторов. В итоге, от сотрудничества со Светланой многие стали отказываться.

Пресс-служба холдинга «Berin Iglesias Art.» сообщила журналистам, что компания подала на Лободу в суд города Дюссельдорфа. Ранее организаторы уже сотрудничали со Светланой. Они с сожалением отметили, что положительных впечатлений работа с командой артистки не оставила, напротив, фирма понесла значительные убытки.

По словам работников пресс-службы холдинга, менеджеры Светланы вели себя крайне придирчиво даже в мелочах. Они неоднократно требовали заменить поданный звезде автомобиль, отказывались от гримерной, если был нарушен температурный режим.

Также они отметили, что команда певицы не отличается пунктуальностью. Из-за этого выступления Светланы часто задерживались, а организаторы были вынуждены продлевать ранее оговоренные часы аренды и другие услуги фирм-подрядчиков.

Несмотря на подобное отношение, представители холдинга договорились о еще одном концерте в Монако и даже заплатили артистке аванс. После подсчета прибыли фирма обнаружила недостачу в размере нескольких десятков тысяч евро. Руководители оценили их как ущерб, нанесенный менеджерами артистки. Сейчас они намерены взыскать средства обратно и больше сотрудничать с Лободой не хотят.

Работники «Berin Iglesias Art.» сообщают: они наслышаны, что несколько фирм, занимающихся организацией концертов артистов в других европейских странах, уже внесли Светлану в черный список.

Ни исполнительница, ни ее продюсер Нателла Крапивина комментариев на данную тему не давали.

Краткая информация о Светлане Лободе

Имя: Светлана Лобода

Отчество: Сергеевна

День рождения: 18.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев

Рост: 174 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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0 Не нравится 1 Нравится 29.04.2019 Теги: Светлана Лобода

А на чьей стороне в этом конфликте вы? 2  

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