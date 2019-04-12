Аллегрова отказалась исполнять свои хиты. Зрители остались недовольны концертом артистки

На днях в столице Кубани состоялся концерт Ирины Аллегровой, однако сразу после него в социальных сетях появились отзывы негативного плана. Люди, купившие билеты, отмечали, что шли на мероприятие, желая услышать всем известные хиты, такие как «Императрица», «Угонщица», «Младший лейтенант». Зрители неоднократно выкрикивали просьбы исполнить любимые песни, но артистка ответила категорическим отказом. Вместо этого она исполняла новые, неизвестные большинству присутствующих композиции.

Песни артистка чередовала с длинными рассуждениями о нелегкой женской судьбе и советами, как правильно нужно жить и прощать.

Это были не единственные нарекания со стороны зрителей. Некоторым присутствующим не понравился запрет на съемку. Организаторы на входе сразу предупреждали, что снимать категорически нельзя, а охранники в зале следили за выполнением данного требования. Как только в руках зрителя появлялся телефон, мужчины направляли в глаза лазер.

Также в сети появлялись недовольные комментарии, что Ирина отказалась самостоятельно принимать букеты от зрителей. За нее это делали помощники.

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Представители артистки отказываются общаться со СМИ и комментировать недовольство купивших билеты. Между тем защитники Аллегровой отмечают, что в ее концертной программе было прописано, что «Угонщицу» артистка уже переросла и, следовательно, исполнять ее и подобные хиты не будет.