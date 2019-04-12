Аллегрова отказалась исполнять свои хиты. Зрители остались недовольны концертом артистки
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На днях в столице Кубани состоялся концерт Ирины Аллегровой, однако сразу после него в социальных сетях появились отзывы негативного плана. Люди, купившие билеты, отмечали, что шли на мероприятие, желая услышать всем известные хиты, такие как «Императрица», «Угонщица», «Младший лейтенант». Зрители неоднократно выкрикивали просьбы исполнить любимые песни, но артистка ответила категорическим отказом. Вместо этого она исполняла новые, неизвестные большинству присутствующих композиции.
Песни артистка чередовала с длинными рассуждениями о нелегкой женской судьбе и советами, как правильно нужно жить и прощать.
Это были не единственные нарекания со стороны зрителей. Некоторым присутствующим не понравился запрет на съемку. Организаторы на входе сразу предупреждали, что снимать категорически нельзя, а охранники в зале следили за выполнением данного требования. Как только в руках зрителя появлялся телефон, мужчины направляли в глаза лазер.
Также в сети появлялись недовольные комментарии, что Ирина отказалась самостоятельно принимать букеты от зрителей. За нее это делали помощники.
Представители артистки отказываются общаться со СМИ и комментировать недовольство купивших билеты. Между тем защитники Аллегровой отмечают, что в ее концертной программе было прописано, что «Угонщицу» артистка уже переросла и, следовательно, исполнять ее и подобные хиты не будет.
Краткая информация об Ирине Аллегровой
Имя: Ирина Аллегрова
Отчество: Александровна
День рождения: 20.01.1952
Возраст: 67 лет
Место рождения: Ростов-на-Дону
Рост: 172 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, в данном конфликте правы зрители или Аллегрова? 3
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Арктика Москва / 13.04.19 00:16Люди! Зачем вы ходите на концерты этой старой, но старательно молодящейся "звезды", которая уже давно потеряла голос и поёт под фанеру! Сами же кормите их и жалуетесь. Просто перестаньте ходить на её концерты. Пусть сидит и печёт пироги своим правнукам.
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Яна Р. / 12.04.19 13:53Уже не первый раз подобное об Аллегровой слышу. Зачем тогда ходить туда, лично убедиться, что она звездилась?
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Да уж.... / 12.04.19 10:56С одной стороны, артист должен понимать, что большинство людей идут именно на хиты. Поэтому многие из них из года в год колесят с ними. Даже те же «Руки Вверх» спустя 20 лет продолжают петь «Крошку», «Студента» и иже с ними. С другой, куда смотрели зрители, покупающие билеты, если в ее программе на самом деле указано, что она «переросла»? Надо было просто не покупать. В этом случае, у нее выбора не осталось бы. Один, второй отмененный концерт и запела бы, куда бы делась? А так получается, сами виноваты и она не причем.