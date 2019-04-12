 
 
 

 
 
На главную
 
 

Аллегрова отказалась исполнять свои хиты. Зрители остались недовольны концертом артистки


1 0

На днях в столице Кубани состоялся концерт Ирины Аллегровой, однако сразу после него в социальных сетях появились отзывы негативного плана. Люди, купившие билеты, отмечали, что шли на мероприятие, желая услышать всем известные хиты, такие как «Императрица», «Угонщица», «Младший лейтенант». Зрители неоднократно выкрикивали просьбы исполнить любимые песни, но артистка ответила категорическим отказом. Вместо этого она исполняла новые, неизвестные большинству присутствующих композиции.

Песни артистка чередовала с длинными рассуждениями о нелегкой женской судьбе и советами, как правильно нужно жить и прощать.

Это были не единственные нарекания со стороны зрителей. Некоторым присутствующим не понравился запрет на съемку. Организаторы на входе сразу предупреждали, что снимать категорически нельзя, а охранники в зале следили за выполнением данного требования. Как только в руках зрителя появлялся телефон, мужчины направляли в глаза лазер.

Также в сети появлялись недовольные комментарии, что Ирина отказалась самостоятельно принимать букеты от зрителей. За нее это делали помощники.

Представители артистки отказываются общаться со СМИ и комментировать недовольство купивших билеты. Между тем защитники Аллегровой отмечают, что в ее концертной программе было прописано, что «Угонщицу» артистка уже переросла и, следовательно, исполнять ее и подобные хиты не будет.

Краткая информация об Ирине Аллегровой

Имя: Ирина Аллегрова

Отчество: Александровна

День рождения: 20.01.1952

Возраст: 67 лет

Место рождения: Ростов-на-Дону

Рост: 172 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

Смотреть фотографии с Ириной Аллегровой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 12.04.2019 Теги: Ирина Аллегрова

Как вы считаете, в данном конфликте правы зрители или Аллегрова? 3  

Оставить комментарий
  • Арктика Москва / 13.04.19 00:16
    -
    0
    +
    Люди! Зачем вы ходите на концерты этой старой, но старательно молодящейся "звезды", которая уже давно потеряла голос и поёт под фанеру! Сами же кормите их и жалуетесь. Просто перестаньте ходить на её концерты. Пусть сидит и печёт пироги своим правнукам.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Яна Р. / 12.04.19 13:53
    -
    1
    +
    Уже не первый раз подобное об Аллегровой слышу. Зачем тогда ходить туда, лично убедиться, что она звездилась?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Да уж.... / 12.04.19 10:56
    -
    6
    +
    С одной стороны, артист должен понимать, что большинство людей идут именно на хиты. Поэтому многие из них из года в год колесят с ними. Даже те же «Руки Вверх» спустя 20 лет продолжают петь «Крошку», «Студента» и иже с ними. С другой, куда смотрели зрители, покупающие билеты, если в ее программе на самом деле указано, что она «переросла»? Надо было просто не покупать. В этом случае, у нее выбора не осталось бы. Один, второй отмененный концерт и запела бы, куда бы делась? А так получается, сами виноваты и она не причем.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору