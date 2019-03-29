Гоген Солнцев опубликовал откровенное фото со своей 63-летней женой
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Многие знают, что Гоген Солнцев очень любит шокировать публику своими выходками, высказываниями и фотографиями. Не отстает в этом вопросе и его 63-летняя супруга Екатерина Терешкович. Пара то и дело подогревает к себе интерес, устраивая публичные разборки, или наоборот, выставляя на всеобщее обозрение весьма пикантные фото.
Один из таких снимков в стиле ню был сегодня опубликован Гогеном на его страничке в социальной сети Инстаграм. На нем эпатажная пара, находящаяся в бане или сауне, во всю демонстрирует бушующую между ними страсть. А вот комментарий, напротив, гласил о чувствах более высоких, таких, как любовь и душевная близость.
И надо сказать, что столь откровенный кадр, сумел шокировать даже весьма искушенных подписчиков Гогена. Возмущенные фолловеры писали, что им даже смотреть на такие снимки стыдно. А кто-то просто шутил, понимая, что шоумен и его супруга намеренно эпатируют такими фотографиями. "Теперь он обязан оплачивать нам лечение у психиатра", "Я медленно впадаю в депрессию", "Надеюсь, и мне в ее возрасте перепадет молодой", - сыпались многочисленные комментарии, среди которых один принадлежал Полине, дочери Терешкович. И надо сказать, что девушка была весьма шокирована увиденным.
Выше всего на свете только любовь. Слова излишни. Сближение - это фильтр отношений. Вы можете только чувствовать, что, внутри вас и вашего чувства. Не теряйте настоящее ..._____//// #гогенсолнцев #отношения #семья #любовь #мысли #театр #сцена #чувства #первыйканал #нтв #россия #новости #мужчина #женщина #откровение #черное #белое #мы #смыслжизни #катя #пролюбовь #вместе #ялюблютебя #news #1tv #Russia #эксклюзив #Instagram #олюбви #тыия
Не ускользнул от подписчиков и тот факт, что фото, выложенное Солнцевым, уже старое. И сделано еще до пластической операции Кати. Это дало дополнительный повод усомниться в том, что у пары все так хорошо, как хочет показать Гоген. А некоторые и вовсе предположили, что снимок всего лишь пиар, а на самом деле супругов такие отношения давно уже не связывают.
А как вы относитесь к таким фотографиям в социальных сетях? 8
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lucita Санкт-Петербург / 29.03.19 19:36Да, она актриса, вообще-то- люди деньги зарабатывают- кто как умеет
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Позор Москва / 29.03.19 18:32Позор, стыд и срам.
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ноль могилев / 29.03.19 17:59если ты счастлив от того, что шпилишь бабулю, не надо это всем показывать. втихаря дома занимайтесь чем хотите, но не портите аппетит нормальным людям
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Chirilla / 29.03.19 15:52Я пойду и выцарапаю себе глаза. Гоген, у тебя Геронтофилия. тебе помощь специалиста нужна, причем срочная. Жить со старушкой и демонстрировать вашу "любовь" таким вот образом - это ненормально! Чур меня
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111222 / 29.03.19 15:32Скажите спасибо, что он хоть что-то подретушировал, а то мог бы и так все выложить, за ним бы не заржавело. Он же чокнутый, как и старушка его!
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Мурзик / 29.03.19 15:22Как мне это развидеть?! Это же ненормально! Бабка, конечно молодец, что на старости лет молодого отхватила, но зачем нам-то показывать, чем они там в саунах занимаются. Фу!
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Срам! / 29.03.19 14:34Испанский стыд! Что, что в головах этих людей?! Это же ненормально! Врача им обоим. Вообще, такие отношения надо запретить на законодательном уровне. Простите меня, никого не хочу обидеть, знаю, что есть очень много НОРМАЛЬНЫХ пар с большой разницей в возрасте, но вот именно такие отношения, как у этих двоих, надо пресекать на корню! А если дети вдруг увидят? на такое даже взрослому спокойно, без рвотных порывов, смотреть невозможно! И не заблокировали ведь!