Гоген Солнцев опубликовал откровенное фото со своей 63-летней женой

Многие знают, что Гоген Солнцев очень любит шокировать публику своими выходками, высказываниями и фотографиями. Не отстает в этом вопросе и его 63-летняя супруга Екатерина Терешкович. Пара то и дело подогревает к себе интерес, устраивая публичные разборки, или наоборот, выставляя на всеобщее обозрение весьма пикантные фото.

Один из таких снимков в стиле ню был сегодня опубликован Гогеном на его страничке в социальной сети Инстаграм. На нем эпатажная пара, находящаяся в бане или сауне, во всю демонстрирует бушующую между ними страсть. А вот комментарий, напротив, гласил о чувствах более высоких, таких, как любовь и душевная близость.

И надо сказать, что столь откровенный кадр, сумел шокировать даже весьма искушенных подписчиков Гогена. Возмущенные фолловеры писали, что им даже смотреть на такие снимки стыдно. А кто-то просто шутил, понимая, что шоумен и его супруга намеренно эпатируют такими фотографиями. "Теперь он обязан оплачивать нам лечение у психиатра", "Я медленно впадаю в депрессию", "Надеюсь, и мне в ее возрасте перепадет молодой", - сыпались многочисленные комментарии, среди которых один принадлежал Полине, дочери Терешкович. И надо сказать, что девушка была весьма шокирована увиденным.

Не ускользнул от подписчиков и тот факт, что фото, выложенное Солнцевым, уже старое. И сделано еще до пластической операции Кати. Это дало дополнительный повод усомниться в том, что у пары все так хорошо, как хочет показать Гоген. А некоторые и вовсе предположили, что снимок всего лишь пиар, а на самом деле супругов такие отношения давно уже не связывают.