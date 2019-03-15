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Знаменитости, добровольно ставшие затворниками


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Постоянное внимание к своей персоне далеко не каждому будет по душе. Часто затворниками оказываются даже знаменитые актеры, телеведущие и музыканты, предпочитающие проводить все свободное время подальше от посторонних глаз.

Eminem

Пик популярности Эминема пришелся на 1999 - 2005 года. Он был культовой личностью среди исполнителей музыки в стиле рэп, его альбомы продавались рекордными тиражами. Но в 2006 году случилось то, что для Эминема стало самым настоящим ударом - ушел из жизни его близкий друг Пруф. И с тех пор музыканта словно подменили. Он стал вести затворнический образ жизни, практически перестал появляться на публике и отказывался посещать светские мероприятия, стараясь посвящать это время творчеству и близким людям.  

Татьяна Агафонова

Актриса кино, телеведущая, которая в 90-х годах смогла построить внушительную карьеру. На ее счету участие в таких знаковых проектах, как "Интердевочка", "Петербургские тайны" и множестве других. Именно поэтому для поклонников стало полной неожиданностью, когда в 1998 году Татьяна внезапно покинула Москву и перебралась в деревню под Тверь. После этого Агафонова стала получать в кино лишь эпизодические роли. А с 2014 года она и вовсе пропала с экранов, предпочитая жить вдалеке от городской суеты.

Джонни Депп

Наверное для многих окажется неожиданностью увидеть в этом списке любимчика миллионов Джонни Деппа. Но для преданных поклонников не станет открытием, что знаменитый актер никогда особо не любил публичность и слишком пристальное внимание к своей персоне. Он всегда утверждал, что предпочитает вести скрытный образ жизни. А уж последние события, связанные с громким разводом и обвинениями со стороны Эмбер Хёрд в домашнем насилии, повлекшие за собой крушение карьеры, и вовсе сделали из Джонни настоящего затворника. Как утверждают его близкие, без особой необходимости он теперь из дома не выходит.

Май Абрикосов

Один из самых харизматичных участников "Дома-2", обаятельный молодой человек, который запомнился большинству зрителей своими яркими выступлениями на проекте и бурными отношениями с Ольгой "Солнце". Ему пророчили большое будущее в качестве телеведущего, однако едва Май оказался за периметром, как все моментально изменилось. К сожалению, его талант оказался невостребованным. Немного попытав счастье в столице и окончательно в ней разочаровавшись, Абрикосов (настоящее имя Романа Тертишный) решил податься в деревню. Теперь он живёт абсолютно обычной жизнью, имеет подсобное хозяйство, занимается огородом и иногда выкладывает плоды своих трудов в социальную сеть. 
 

Краткая информация о Джонни Деппе

Имя: Джонни Депп

День рождения: 09.06.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США

Рост: 178 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2019 Теги: Джонни Депп

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  • Миланет / 15.03.19 23:16
    -
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    Деппа можно понять. На человека в последнее время столько свалилось... Искренне, по-человечески сочувствую ему. Надеюсь, этот этап скоро будет позади и он снова начнет сниматься.
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