Лена Миро назвала Началову женщиной, страдающей пьянством и лишним весом
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В последние дни новостные порталы пестрят заголовками с сообщениями о букете заболеваний Юлии Началовой. Согласно информации СМИ, состояние женщины ухудшается. У нее отказывают внутренние органы, и уже пошел отек мозга. Близкие Юлии, и ее пиар менеджер озвученные журналистами данные не подтверждают и просят всех лишний раз их не беспокоить.
Поклонники Юлии и даже те, кто не был знаком с репертуаром певицы, сопереживают и оставляют слова поддержки на странице артистки. Тем временем, блогер Лена Миро делает очень смелое заявление.
В одной из последних публикаций женщина вспоминает, что ранее певицу останавливали пьяную за рулем автомобиля. Видео с кадрами задержания было обнародовано в сети. По словам Елены, подобное поведение для женщины, у которой диагностирован сахарный диабет – прямой путь к самоубийству.
Елена предполагает, что злоупотреблять алкоголем Юлия начала на фоне судебного процесса, затеянного бывшим сожителем – хоккеистом Александром Фроловым.
Миро утверждает, что нынешнее жилье Началовой в столице досталось ей от бывшего официального супруга футболиста Алдонина. Женщина, находясь в браке, изменила ему с хоккеистом и после развода осталась жить в квартире уже с Фроловым.
Гражданский супруг часть апартаментов выкупил, заплатив артистке за это 20 миллионов рублей. После расставания он пожелал вернуть себе деньги. Когда Юлия отказалась, Александр подал заявление в суд с требованием разделить имущество.
Елена предполагает, что лишаться лакомого куска Юлия не захотела и, оказавшись в затруднительной для себя ситуации, вновь стала употреблять алкоголь, не взирая на букет имеющихся у нее заболеваний.
Заметку блогер писала в свойственной ей манере. Сочувствуя Началовой, она, тем не менее, назвала ее «женщиной, страдающей асоциальным поведением, пьянством и излишним весом».
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
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Фотографии
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Лучшие комментарии
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Y 15.03.19 13:36Когда уже этой Миро рот закроют? Мерзкая баба , возамнившая что ей все дозволено
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Ольга 15.03.19 14:55Вот язык-то поганый у этой Лены Миро. Ни разу не фанатка Юлии, и вообще ее песни не в моем вкусе - но по-человечески посочувствуешь ей, здоровья и раньше особо не было, а тут вообще в реанимации в тяжелом состоянии. А этой Лене лишь бы уколоть. Смотри, самой не пришлось бы по врачам бегать, а кто-то будет тебе в спину жужжать: да ты такая-сякая, сама виновата! Даже если у Юлии и были нехорошие поступки - это никак не имеет отношения к ее нынешнему состоянию. Можно подумать, Лена сама идеальна и никогда ничего плохого не делала, ангелочек с крылышками! На себя посмотри, а не суди других.
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Людмила 15.03.19 15:01Кто такая Миро? Любительница покопаться в грязном белье. Человек болеет. Дай Бог , чтобы она выжила и подумала о своем здоровье. И плевать на этот клубок змей, которые ради популярности готовы загрызть каждого.
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татьяна Брянск 15.03.19 15:03Мы же Все люди и гости в этом бренном мире, так давайте вести себя как разумные существа. Дай Бог Юли здоровья
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Мерилин 15.03.19 13:00Вот если кто и устроил пляски на костях, так это Миро.
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МАРИНА / 16.03.19 10:52ОТ БОЛЕЗНИ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН - ЖАЛЬ ЕЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЧЬ
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Lisa воронеж / 16.03.19 10:33с весом ошиблись на 15 кг точно
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Полина Мишкунова / 16.03.19 09:49МЫ ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ и КТО КАК ПЕРЕНОСИТ ПРОБЛЕМЫ слабые СПИВАЮТСЯ сильные РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ТРЕЗВО а СТРЕСС СВОЕ БЕРЕТ здесь и НЕРВЫ и ДИАБЕТ и др заболевания ЛЮДИ ВСЕ РАЗНЫЕ т ч НЕ СУДИТЕ а блогеры на этом зарабатывают нечистоплотно
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Елена Уфа / 16.03.19 08:49Когда уже эту тварь Миро грохнет кто -нибудь,всех звёзд обосрала,а они не реагируют
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Безника / 16.03.19 08:23Проект "Лена Миро" стал удручающе унылым. Раньше он был забавным. Сейчас скучно. Оброс навязчивой рекламой - но ведь за это и боролись его создатели, правда? Формат "чем мерзотнее, тем лучше" уже не в тренде, г-н Шмаров. Скоро рекламодатель уйдет, останетесь вы с носом вашей понаехавшей тут Ленки Мироненко. ЗЫ. Юля выкарабкается. Молодой организм возьмет свое!
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Юлия Казань / 16.03.19 00:40А где лишний вес увидели? 52 кг ?
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Татьяна / 16.03.19 00:32Когда уже заткнет свой членоприемник? А то уже одной прилетело.
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Наталья / 16.03.19 00:20Миро обожаю, рубит правду в глаза. Но с Началовой явный перебор.
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Валентинка / 16.03.19 00:09эта Миро когда нибудь договориться со своим ядом,как Курицына Боженка,к которой уже прилетел бумеранг,за ее высказывания,про орущих детей,про погибших журналистах,про погибших в авиакатастрофе артистах ансамбля им Александрова и доктора Лизу.Так ,что и этой достанется бумеранг не за долгим.
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Злюка Орёл / 16.03.19 00:03Эту Лену давно пора об колено !!!!! Мерзкая баба !!!!
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Дрета dhghtrk / 15.03.19 23:40Как так можно, все переживают, а она, просто , извините, с...а, Юлечьке здоровья.
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Язва / 15.03.19 23:02Рынска уже договорилась... и прочувствовала все на своей шкуре. Что же уготовано Миро?
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Ррррр Москва / 15.03.19 20:34Миро, какая же ты бесцеремонная!!!! Ни стыда, ни совести.... У человека сложнейшее заболевание, которое лечится гормонами, от чего и лунообазность лица возникает! Закрыла бы свой гнилой рот, Миро!!!! И на себя посмотри, «красавица»!
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А Москва / 15.03.19 20:34Ну уж не 52 кг там никак
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zaraza Абакан / 15.03.19 20:22Зато Малахову на пол-года работенки будет!
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наталья / 15.03.19 19:26здоровья, юля
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Dream Самара / 15.03.19 18:16Во всем должна быть мера. Высказывания этой дамы бесчеловечны и выглядят словами просто невоспитанного человека.
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Irena Санкт-Петербург / 15.03.19 18:15Лена Миро тупая овца. Ее мордой светят, а пишет за нее совершенно другой человек - мужского пола. Эта дура двух слов то связать в реальности не может, не то, чтобы писать :))
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Ирина / 15.03.19 17:11А сама она такая трезвинница? Насмешила! Ходит чучело с башней на голове и с собакой засерей!
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Газель Дабужа / 15.03.19 16:13Лена Миро,наверное,неизвестно,что алкоголь сильно снижает сахар в крови.
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Кристина Ростов-на-Дону / 15.03.19 15:51Эта Лена Миро иди полная дура или вообще "хромает на голову". Она "в лесу воспитывалась", точно.р
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КРИСТИНА К / 15.03.19 15:49Эта Лена Миро иди полная дура или вообще "хромает на голову". Она "в лесу воспитывалась", точно.
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АдаАдамс Москва / 15.03.19 15:24Карма та ещё сука. Даже такие, как Мурло, должны понимать, что лежачих не бьют. Все вернется
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татьяна Брянск / 15.03.19 15:03Мы же Все люди и гости в этом бренном мире, так давайте вести себя как разумные существа. Дай Бог Юли здоровья
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Людмила / 15.03.19 15:01Кто такая Миро? Любительница покопаться в грязном белье. Человек болеет. Дай Бог , чтобы она выжила и подумала о своем здоровье. И плевать на этот клубок змей, которые ради популярности готовы загрызть каждого.
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Ольга / 15.03.19 14:55Вот язык-то поганый у этой Лены Миро. Ни разу не фанатка Юлии, и вообще ее песни не в моем вкусе - но по-человечески посочувствуешь ей, здоровья и раньше особо не было, а тут вообще в реанимации в тяжелом состоянии. А этой Лене лишь бы уколоть. Смотри, самой не пришлось бы по врачам бегать, а кто-то будет тебе в спину жужжать: да ты такая-сякая, сама виновата! Даже если у Юлии и были нехорошие поступки - это никак не имеет отношения к ее нынешнему состоянию. Можно подумать, Лена сама идеальна и никогда ничего плохого не делала, ангелочек с крылышками! На себя посмотри, а не суди других.
-
Y / 15.03.19 13:36Когда уже этой Миро рот закроют? Мерзкая баба , возамнившая что ей все дозволено
-
Мерилин / 15.03.19 13:00Вот если кто и устроил пляски на костях, так это Миро.