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Лена Миро назвала Началову женщиной, страдающей пьянством и лишним весом


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В последние дни новостные порталы пестрят заголовками с сообщениями о букете заболеваний Юлии Началовой. Согласно информации СМИ, состояние женщины ухудшается. У нее отказывают внутренние органы, и уже пошел отек мозга. Близкие Юлии, и ее пиар менеджер озвученные журналистами данные не подтверждают и просят всех лишний раз их не беспокоить.

Поклонники Юлии и даже те, кто не был знаком с репертуаром певицы, сопереживают и оставляют слова поддержки на странице артистки. Тем временем, блогер Лена Миро делает очень смелое заявление.

В одной из последних публикаций женщина вспоминает, что ранее певицу останавливали пьяную за рулем автомобиля. Видео с кадрами задержания было обнародовано в сети. По словам Елены, подобное поведение для женщины, у которой диагностирован сахарный диабет – прямой путь к самоубийству.

Елена предполагает, что злоупотреблять алкоголем Юлия начала на фоне судебного процесса, затеянного бывшим сожителем – хоккеистом Александром Фроловым.

Миро утверждает, что нынешнее жилье Началовой в столице досталось ей от бывшего официального супруга футболиста Алдонина. Женщина, находясь в браке, изменила ему с хоккеистом и после развода осталась жить в квартире уже с Фроловым.

Гражданский супруг часть апартаментов выкупил, заплатив артистке за это 20 миллионов рублей. После расставания он пожелал вернуть себе деньги. Когда Юлия отказалась, Александр подал заявление в суд с требованием разделить имущество.

Елена предполагает, что лишаться лакомого куска Юлия не захотела и, оказавшись в затруднительной для себя ситуации, вновь стала употреблять алкоголь, не взирая на букет имеющихся у нее заболеваний.

Заметку блогер писала в свойственной ей манере. Сочувствуя Началовой, она, тем не менее, назвала ее «женщиной, страдающей асоциальным поведением, пьянством и излишним весом».

Краткая информация о Юлии Началовой

Имя: Юлия Началова

Отчество: Викторовна

День рождения: 31.01.1981

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Воронеж

Рост: 165 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса, телеведущая

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172 Не нравится 47 Нравится 15.03.2019 Теги: Юлия Началова

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Лучшие комментарии

  • Y 15.03.19 13:36
    -
    225
    +
    Когда уже этой Миро рот закроют? Мерзкая баба , возамнившая что ей все дозволено
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  • Ольга 15.03.19 14:55
    -
    184
    +
    Вот язык-то поганый у этой Лены Миро. Ни разу не фанатка Юлии, и вообще ее песни не в моем вкусе - но по-человечески посочувствуешь ей, здоровья и раньше особо не было, а тут вообще в реанимации в тяжелом состоянии. А этой Лене лишь бы уколоть. Смотри, самой не пришлось бы по врачам бегать, а кто-то будет тебе в спину жужжать: да ты такая-сякая, сама виновата! Даже если у Юлии и были нехорошие поступки - это никак не имеет отношения к ее нынешнему состоянию. Можно подумать, Лена сама идеальна и никогда ничего плохого не делала, ангелочек с крылышками! На себя посмотри, а не суди других.
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  • Людмила 15.03.19 15:01
    -
    143
    +
    Кто такая Миро? Любительница покопаться в грязном белье. Человек болеет. Дай Бог , чтобы она выжила и подумала о своем здоровье. И плевать на этот клубок змей, которые ради популярности готовы загрызть каждого.
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  • татьяна Брянск 15.03.19 15:03
    -
    90
    +
    Мы же Все люди и гости в этом бренном мире, так давайте вести себя как разумные существа. Дай Бог Юли здоровья
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  • Мерилин 15.03.19 13:00
    -
    88
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    Вот если кто и устроил пляски на костях, так это Миро.
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