Лена Миро назвала Началову женщиной, страдающей пьянством и лишним весом

В последние дни новостные порталы пестрят заголовками с сообщениями о букете заболеваний Юлии Началовой. Согласно информации СМИ, состояние женщины ухудшается. У нее отказывают внутренние органы, и уже пошел отек мозга. Близкие Юлии, и ее пиар менеджер озвученные журналистами данные не подтверждают и просят всех лишний раз их не беспокоить.

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Поклонники Юлии и даже те, кто не был знаком с репертуаром певицы, сопереживают и оставляют слова поддержки на странице артистки. Тем временем, блогер Лена Миро делает очень смелое заявление.

В одной из последних публикаций женщина вспоминает, что ранее певицу останавливали пьяную за рулем автомобиля. Видео с кадрами задержания было обнародовано в сети. По словам Елены, подобное поведение для женщины, у которой диагностирован сахарный диабет – прямой путь к самоубийству.

Елена предполагает, что злоупотреблять алкоголем Юлия начала на фоне судебного процесса, затеянного бывшим сожителем – хоккеистом Александром Фроловым.

Миро утверждает, что нынешнее жилье Началовой в столице досталось ей от бывшего официального супруга футболиста Алдонина. Женщина, находясь в браке, изменила ему с хоккеистом и после развода осталась жить в квартире уже с Фроловым.

Гражданский супруг часть апартаментов выкупил, заплатив артистке за это 20 миллионов рублей. После расставания он пожелал вернуть себе деньги. Когда Юлия отказалась, Александр подал заявление в суд с требованием разделить имущество.

Елена предполагает, что лишаться лакомого куска Юлия не захотела и, оказавшись в затруднительной для себя ситуации, вновь стала употреблять алкоголь, не взирая на букет имеющихся у нее заболеваний.

​Заметку блогер писала в свойственной ей манере. Сочувствуя Началовой, она, тем не менее, назвала ее «женщиной, страдающей асоциальным поведением, пьянством и излишним весом».