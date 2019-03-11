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Актриса Анастасия Заворотнюк родила дочь


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Одна из самых красивых актрис нашей страны - Анастасия Заворотнюк порадовала поклонников неожиданной новостью. Вчера на своей страничке в социальной сети Instagram женщина выложила обложку журнала Hello, где запечатлена она сама, её супруг Пётр Чернышёв, а также их четырехмесячная дочь Мила.

По подсчетам, ребёнок Анастасии и Петра появился на свет в октябре прошлого года. Естественно, все самые преданные фанаты тут же принялись поздравлять счастливых родителей с этим долгожданным событием. А журналисты, в свою очередь, пытались узнать, сама ли рожала 47-летняя Заворотнюк, или пара воспользовалась модными нынче услугами суррогатной матери.

И, как выяснилось из интервью, все-таки вынашивала и рожала актриса сама. Счастливые родители признались, что мечтали об общем ребенке давно, однако работа и катастрофическая нехватка времени постоянно отодвигали эту мечту на второй план. Решиться стать мамой в третий раз Анастасии помог спектакль "Руслан и Людмила", где Петр исполнял главную роль. Как рассказала Настя, стоило ей в финале увидеть маленькую Надю Пескову, к ней сразу пришло осознание того, что она больше не может жить без такой же маленькой девочки. А вскоре случилась и долгожданная беременность.

Изначально знаменитые родители приняли решение, что будут держать свое интересное положение в тайне. И даже старшим детям Насти о скором появлении сестрички на свет было сказано только на пятом месяце. Как признается актриса, больше всего за неё переживал сын Майкл. Молодой человек даже ездил с мамой и Петром на роды в подмосковную клинику. Следует отметить, что большинство фолловеров также поддержали Заворотнюк и Чернышева в их желании скрыть таинство рождения от посторонних глаз.  

В настоящее время четырехмесячная Мила купается в любви и внимании всей семьи. Ради того, чтобы познакомиться с сестрёнкой, из Нью-Йорка прилетела и старшая дочь Заворотнюк Анна. Сама же актриса теперь признается, что она невероятно счастлива, ведь у неё есть трое совершенно разных детей, каждого из которых она считает невероятным даром.

Краткая информация об Анастасии Заворотнюк

Имя: Анастасия Заворотнюк

Отчество: Юрьевна

День рождения: 03.04.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: Астрахань, СССР

Рост: 164 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса театра и кино, телеведущая

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2 Не нравится 7 Нравится 11.03.2019 Теги: Анастасия Заворотнюк

А вам нравится Анастасия Заворотнюк, как актриса? 6  

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  • Лучик Солнца / 11.03.19 18:18
    -
    6
    +
    Суметь самостоятельно родить в 47 лет - это прекрасно! Анастасия молодец. Такие мечты должны сбываться у всех женщин.
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  • 121212 / 11.03.19 17:35
    -
    1
    +
    С рождением дочки тоже поздравляю, но то, что они этот факт скрывали, явно не просто так. Думаю, тот же Hello купил у них эксклюзивные права на возможность первыми опубликовать новость за бешеные деньги. Так что, здесь не только сохранение таинства рождения ребенка, тут еще и коммерческий интерес просматривается.
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  • Ната Ульяновск / 11.03.19 17:01
    -
    2
    +
    Как актриса Заворотнюе так себе. Из-за чего она навсегда и осталась "няней Викой". Но как женщина, конечно, невероятно красивая! Да и Петр шикарный мужчина. Так что вместе они составляют просто прекрасную пару. И малышка у них - очаровательная! И то, что родили в тайне - правильно сделали. Лучше оберегать младенцев от лишнего внимания посторонних людей. Мало ли, позавидует кто...
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  • Карина / 11.03.19 16:41
    -
    3
    +
    Новость прекрасная и неожиданная. Для любой женщины, в любом возрасте ребенок - радость. Анастасию и Петра от души поздравляю!
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