Актриса Анастасия Заворотнюк родила дочь

Одна из самых красивых актрис нашей страны - Анастасия Заворотнюк порадовала поклонников неожиданной новостью. Вчера на своей страничке в социальной сети Instagram женщина выложила обложку журнала Hello, где запечатлена она сама, её супруг Пётр Чернышёв, а также их четырехмесячная дочь Мила.

По подсчетам, ребёнок Анастасии и Петра появился на свет в октябре прошлого года. Естественно, все самые преданные фанаты тут же принялись поздравлять счастливых родителей с этим долгожданным событием. А журналисты, в свою очередь, пытались узнать, сама ли рожала 47-летняя Заворотнюк, или пара воспользовалась модными нынче услугами суррогатной матери.

И, как выяснилось из интервью, все-таки вынашивала и рожала актриса сама. Счастливые родители признались, что мечтали об общем ребенке давно, однако работа и катастрофическая нехватка времени постоянно отодвигали эту мечту на второй план. Решиться стать мамой в третий раз Анастасии помог спектакль "Руслан и Людмила", где Петр исполнял главную роль. Как рассказала Настя, стоило ей в финале увидеть маленькую Надю Пескову, к ней сразу пришло осознание того, что она больше не может жить без такой же маленькой девочки. А вскоре случилась и долгожданная беременность.

Изначально знаменитые родители приняли решение, что будут держать свое интересное положение в тайне. И даже старшим детям Насти о скором появлении сестрички на свет было сказано только на пятом месяце. Как признается актриса, больше всего за неё переживал сын Майкл. Молодой человек даже ездил с мамой и Петром на роды в подмосковную клинику. Следует отметить, что большинство фолловеров также поддержали Заворотнюк и Чернышева в их желании скрыть таинство рождения от посторонних глаз.

В настоящее время четырехмесячная Мила купается в любви и внимании всей семьи. Ради того, чтобы познакомиться с сестрёнкой, из Нью-Йорка прилетела и старшая дочь Заворотнюк Анна. Сама же актриса теперь признается, что она невероятно счастлива, ведь у неё есть трое совершенно разных детей, каждого из которых она считает невероятным даром.