Актриса Анастасия Заворотнюк родила дочь
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Одна из самых красивых актрис нашей страны - Анастасия Заворотнюк порадовала поклонников неожиданной новостью. Вчера на своей страничке в социальной сети Instagram женщина выложила обложку журнала Hello, где запечатлена она сама, её супруг Пётр Чернышёв, а также их четырехмесячная дочь Мила.
По подсчетам, ребёнок Анастасии и Петра появился на свет в октябре прошлого года. Естественно, все самые преданные фанаты тут же принялись поздравлять счастливых родителей с этим долгожданным событием. А журналисты, в свою очередь, пытались узнать, сама ли рожала 47-летняя Заворотнюк, или пара воспользовалась модными нынче услугами суррогатной матери.
И, как выяснилось из интервью, все-таки вынашивала и рожала актриса сама. Счастливые родители признались, что мечтали об общем ребенке давно, однако работа и катастрофическая нехватка времени постоянно отодвигали эту мечту на второй план. Решиться стать мамой в третий раз Анастасии помог спектакль "Руслан и Людмила", где Петр исполнял главную роль. Как рассказала Настя, стоило ей в финале увидеть маленькую Надю Пескову, к ней сразу пришло осознание того, что она больше не может жить без такой же маленькой девочки. А вскоре случилась и долгожданная беременность.
Изначально знаменитые родители приняли решение, что будут держать свое интересное положение в тайне. И даже старшим детям Насти о скором появлении сестрички на свет было сказано только на пятом месяце. Как признается актриса, больше всего за неё переживал сын Майкл. Молодой человек даже ездил с мамой и Петром на роды в подмосковную клинику. Следует отметить, что большинство фолловеров также поддержали Заворотнюк и Чернышева в их желании скрыть таинство рождения от посторонних глаз.
В настоящее время четырехмесячная Мила купается в любви и внимании всей семьи. Ради того, чтобы познакомиться с сестрёнкой, из Нью-Йорка прилетела и старшая дочь Заворотнюк Анна. Сама же актриса теперь признается, что она невероятно счастлива, ведь у неё есть трое совершенно разных детей, каждого из которых она считает невероятным даром.
Краткая информация об Анастасии Заворотнюк
Имя: Анастасия Заворотнюк
Отчество: Юрьевна
День рождения: 03.04.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: Астрахань, СССР
Рост: 164 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса театра и кино, телеведущая
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А вам нравится Анастасия Заворотнюк, как актриса? 6
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Лучик Солнца / 11.03.19 18:18Суметь самостоятельно родить в 47 лет - это прекрасно! Анастасия молодец. Такие мечты должны сбываться у всех женщин.
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121212 / 11.03.19 17:35С рождением дочки тоже поздравляю, но то, что они этот факт скрывали, явно не просто так. Думаю, тот же Hello купил у них эксклюзивные права на возможность первыми опубликовать новость за бешеные деньги. Так что, здесь не только сохранение таинства рождения ребенка, тут еще и коммерческий интерес просматривается.
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Ната Ульяновск / 11.03.19 17:01Как актриса Заворотнюе так себе. Из-за чего она навсегда и осталась "няней Викой". Но как женщина, конечно, невероятно красивая! Да и Петр шикарный мужчина. Так что вместе они составляют просто прекрасную пару. И малышка у них - очаровательная! И то, что родили в тайне - правильно сделали. Лучше оберегать младенцев от лишнего внимания посторонних людей. Мало ли, позавидует кто...
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Карина / 11.03.19 16:41Новость прекрасная и неожиданная. Для любой женщины, в любом возрасте ребенок - радость. Анастасию и Петра от души поздравляю!