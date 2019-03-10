«Нет денег – не звоните»: певец Шура возмутился организацией концерта в Ростове

Донская столица принимала в минувшую субботу звезд 90-х, в число которых попал и Шура. От города у певца остались положительные впечатления, а вот условия для звездных гостей и организация выступлений вызвали обратную реакцию.

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Визит в Ростов начался с восхищения – артист был поражен чистотой и свежестью воздуха, о чем поспешил сообщить на своей странице в Instagram. Местные жители проявили свою гостеприимность в комментариях, предлагая приезжать чаще. Было даже приглашение на плов в воскресенье. А вот с наступлением концерта позитив поубавился, поскольку организация мероприятия была проведена на низшем уровне. Отсутствие охраны и ограждений, свободный доступ к гримеркам, слабое питание, давняя потребность в ремонте многих помещений. Shura был возмущен таким букетом, отметив, что является дорогим артистом, собирая аншлаги на протяжении двух десятков лет. Артист посоветовал в дальнейшем не обращаться с приглашениями к нему, если предполагается такая же бедная организация. Скидок певец не предоставляет, работать бесплатно тоже не собирается.

Певица Света, которая также выступала на концерте, спасла Шуру и его команду от «роскошных» условий. Отметим, что Света родилась в Ростове-на-Дону, поэтому прекрасно знает хорошие места и заведения для работы. Что же касается мнения пользователей, то были сторонники позиции звезды, а были и те, кто посчитал его требования чрезмерными. Первые утверждали, что артисты заслуживают соответствующих условий за свой труд, а другие писали о бедности народа, а такие публичные личности просто «зажрались».