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«Нет денег – не звоните»: певец Шура возмутился организацией концерта в Ростове


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Донская столица принимала в минувшую субботу звезд 90-х, в число которых попал и Шура. От города у певца остались положительные впечатления, а вот условия для звездных гостей и организация выступлений вызвали обратную реакцию.

Визит в Ростов начался с восхищения – артист был поражен чистотой и свежестью воздуха, о чем поспешил сообщить на своей странице в Instagram. Местные жители проявили свою гостеприимность в комментариях, предлагая приезжать чаще. Было даже приглашение на плов в воскресенье. А вот с наступлением концерта позитив поубавился, поскольку организация мероприятия была проведена на низшем уровне. Отсутствие охраны и ограждений, свободный доступ к гримеркам, слабое питание, давняя потребность в ремонте многих помещений. Shura был возмущен таким букетом, отметив, что является дорогим артистом, собирая аншлаги на протяжении двух десятков лет. Артист посоветовал в дальнейшем не обращаться с приглашениями к нему, если предполагается такая же бедная организация. Скидок певец не предоставляет, работать бесплатно тоже не собирается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не в моей манере жаловаться на происходящее и комментировать это фото. Но..... в целях экономии будущих запросов, ( нищие, бедные, дайте скидку) отвечаем всем НЕТ, Я ДОРОГОЙ АРТИСТ, нет денег, не звоните, СКИДОК НЕТ!!!РАДИО РЕКОРД ( Ростов) да и вообще ( ПИТЕР), я не работаю бесплатно, впервые вы мне заплатили Деньги, но,... комбикормом питайтесь сами, Я ЕМ ПО МЕНЮ!!! Все пункты договора я выполнил, в отличии от вас, вы пустышка, потому меня нет ни в одном вашем концерте, Я НЕ РАБОТАЮ БЕСПЛАТНО!! Тот ужас и беспредел на ваших плечах-, организация п..ец, охраны нет, ограждения не выставлены, охраняем все своё дорогостоящие оборудование своими силами, за кулисами все кому ни попадя проникают в мою гримерку и ТРЕБУЮТ фото, а по окончании в ресторане подают меню- харчи на распечатанном листе а4, поделённом на 4 части ( фото прикладываю) довольствуйтесь господа, да не стыдно вам #радиорекорд #радиорердростовнадону #радиорекордростов за мои более 20 лет не сцене, и собирая везде аншлаги, работая по 13 концертов в месяц, без преувеличения, снимаясь на федеральных каналах, спя 4-5 часов в сутки, засуньте своё «меню» в жопу!!!! Не в этом посте писать слова благодарности @svetapevitsa_official ,взяла весь мой коллектив и свой тоже и отвела в свои заведения ! Респект, уважение,и любовь! Не вые.... но, имейте совесть!

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

Певица Света, которая также выступала на концерте, спасла Шуру и его команду от «роскошных» условий. Отметим, что Света родилась в Ростове-на-Дону, поэтому прекрасно знает хорошие места и заведения для работы. Что же касается мнения пользователей, то были сторонники позиции звезды, а были и те, кто посчитал его требования чрезмерными. Первые утверждали, что артисты заслуживают соответствующих условий за свой труд, а другие писали о бедности народа, а такие публичные личности просто «зажрались».


0 Не нравится 1 Нравится 10.03.2019 Теги: Шура

А вы как считаете, Шура прав или он слишком много требует? 3  

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