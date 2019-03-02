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Ани Лорак рассказала, что чуть не разбилась во время очередного гастрольного перелета


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Украинская певица довольно часто последнее время попадает в различные скандалы. Впрочем, судьба преподносит звезде эстрады и более сложные испытания, одно из которых едва не стало для Каролины роковым.

Ани Лорак рассказала о смертельно опасном перелете. Артистка летела из Волгограда в Ростов-на-Дону. Погодные условия создавали массу препятствий, а густой туман мог привести к печальным последствиям. Девушка признается, что ее не покидало ощущение страха едва ли не до конца перелета. Пассажиры и экипаж буквально находились между жизнью и смертью. Еще большего ужаса на артистку наводили слова пилота. Он попросил ее сообщить о деревьях, если те появятся на горизонте - видимость была крайне низкая. К счастью, нервный перелет завершился без инцидентов. Звезда пережила стресс, но осталась целой и невредимой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волшебный вечер! #шоуДива #Таганрог

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Стоит отметить, что в большинстве случаев певица пользуется «автодомом» во время гастрольных вояжей. Транспортное средство обустроено всем необходимым для работы и отдыха. В то же время, расстояния между городами-участниками концертного тура вынуждают обращаться к альтернативам.

К сожалению, персона Ани Лорак в СМИ все чаще предстает в негативном свете. Так, только за последние несколько недель, композитор и поэтесса попала в религиозный скандал, а ее наряды, в которых она выходит на выступления, вызывают бурю негодования в соцсетях. Кроме того, со звездой постоянно связывают различного рода слухи, которые к действительности не имеют никакого отношения.


0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2019 Теги: Анни Лорак

А Вы сталкивались с проблемными ситуациями на борту? 3  

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  • Анастасия / 02.03.19 22:07
    -
    1
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    Несколько раз попадались проблемные соседи, но это терпимо и не сравнится с атмосферой, которая пережила Ани Лорак. Я бы там умерла от испуга, а вот она… Сильная женщина, иначе бы все предыдущие скандалы поставили крест на ее карьере.
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  • София / 02.03.19 22:06
    -
    0
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    Плохие погодные условия – это самый страшный сон для любого пассажира, который часто пользуется услугами авиакомпаний. К счастью, в моем случае рейсы всегда переносили. И правильно делали – человеческая жизнь дороже графика и средств перевозчика.
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  • Евгений / 02.03.19 22:05
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    1
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    Еще бы, я ведь бывшая стюардесса. Столько всего было, что в одном комментарии и не выразить.
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