Ани Лорак рассказала, что чуть не разбилась во время очередного гастрольного перелета

Украинская певица довольно часто последнее время попадает в различные скандалы. Впрочем, судьба преподносит звезде эстрады и более сложные испытания, одно из которых едва не стало для Каролины роковым.

Ани Лорак рассказала о смертельно опасном перелете. Артистка летела из Волгограда в Ростов-на-Дону. Погодные условия создавали массу препятствий, а густой туман мог привести к печальным последствиям. Девушка признается, что ее не покидало ощущение страха едва ли не до конца перелета. Пассажиры и экипаж буквально находились между жизнью и смертью. Еще большего ужаса на артистку наводили слова пилота. Он попросил ее сообщить о деревьях, если те появятся на горизонте - видимость была крайне низкая. К счастью, нервный перелет завершился без инцидентов. Звезда пережила стресс, но осталась целой и невредимой.

Стоит отметить, что в большинстве случаев певица пользуется «автодомом» во время гастрольных вояжей. Транспортное средство обустроено всем необходимым для работы и отдыха. В то же время, расстояния между городами-участниками концертного тура вынуждают обращаться к альтернативам.

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К сожалению, персона Ани Лорак в СМИ все чаще предстает в негативном свете. Так, только за последние несколько недель, композитор и поэтесса попала в религиозный скандал, а ее наряды, в которых она выходит на выступления, вызывают бурю негодования в соцсетях. Кроме того, со звездой постоянно связывают различного рода слухи, которые к действительности не имеют никакого отношения.