Лера Кудрявцева перестала придерживаться диет и колоть ботокс
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Лера Кудрявцева иногда делится с подписчиками своими буднями и рабочими моментами, но новорожденную дочь и мужа старается показывать как можно реже. Также нечасто балует звезда своих фолловеров живым общением. На днях она впервые за долгое время вышла в прямой эфир и решила ответить на интересующие пользователей вопросы.
Лера рассказала, что после первых родов она поправилась очень сильно, а вот во время вторых – лишних килограммов набрала не так уж много. Несмотря на это, в прежнюю форму она все еще не вернулась. Очевидно, телеведущая стала принимать себя в естественном виде, поскольку диет она не придерживается.
Кудрявцева пояснила, что в еде себе не отказывает и иногда ест даже полуфабрикаты. Например, в день такого откровенного общения с подписчиками дома Леру ждал муж. Он варил ей пельмени.
А вот от уколов ботокса телеведущей отказаться пришлось. По словам женщины, раньше она их делала, но через несколько таких процедур организм отреагировал на содержимое инъекций аллергией. Больше она с ботоксом не экспериментировала.
Также Кудрявцева рассказала, что не хочет показывать лицо дочери до крестин. По ее словам, в сети слишком много злопыхателей, которые своими едкими комментариями портят настроение. На вопрос, когда будут крестины, Лера не ответила, но отметила, что в качестве крестной видит собственную сестру.
Краткая информация о Лере Кудрявцевой
Имя: Лера Кудрявцева
Отчество: Львовна
День рождения: 19.05.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Рост: 167 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
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12 2 2019 ФеодосияЛюдмила / 12.02.19 19:40Ненадо покзывать малышку обожаю Леру она Супер! !!!!
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Стахова Анна / 11.02.19 19:49Сейчас столько неадекватов. Будь я известной, тоже не стала бы.
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Соня / 11.02.19 14:42До крестин не стоит. Это правильно. Глаз плохих вокруг много.
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Slava / 11.02.19 14:03Я тоже так хочу. Есть по ночам пельмени, и выглядеть в полтинник как она. Мечты, мечты…