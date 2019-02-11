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Лера Кудрявцева перестала придерживаться диет и колоть ботокс


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Лера Кудрявцева иногда делится с подписчиками своими буднями и рабочими моментами, но новорожденную дочь и мужа старается показывать как можно реже. Также нечасто балует звезда своих фолловеров живым общением. На днях она впервые за долгое время вышла в прямой эфир и решила ответить на интересующие пользователей вопросы.

Лера рассказала, что после первых родов она поправилась очень сильно, а вот во время вторых – лишних килограммов набрала не так уж много. Несмотря на это, в прежнюю форму она все еще не вернулась. Очевидно, телеведущая стала принимать себя в естественном виде, поскольку диет она не придерживается.

Кудрявцева пояснила, что в еде себе не отказывает и иногда ест даже полуфабрикаты. Например, в день такого откровенного общения с подписчиками дома Леру ждал муж. Он варил ей пельмени.

А вот от уколов ботокса телеведущей отказаться пришлось. По словам женщины, раньше она их делала, но через несколько таких процедур организм отреагировал на содержимое инъекций аллергией. Больше она с ботоксом не экспериментировала.

Также Кудрявцева рассказала, что не хочет показывать лицо дочери до крестин. По ее словам, в сети слишком много злопыхателей, которые своими едкими комментариями портят настроение. На вопрос, когда будут крестины, Лера не ответила, но отметила, что в качестве крестной видит собственную сестру.

Краткая информация о Лере Кудрявцевой

Имя: Лера Кудрявцева

Отчество: Львовна

День рождения: 19.05.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Рост: 167 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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5 Не нравится 13 Нравится 11.02.2019 Теги: Лера Кудрявцева

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