Кто из звезд покинул Россию, но продолжает зарабатывать на Родине
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«Прощай, немытая Россия», – именно такими словами попрощался со своей Родиной Алексей Панин. В своем аккаунте инстаграм он опубликовал фото американской визы и загранпаспорта, намекнув на эмиграцию. Сообщение актера вызвало двоякие комментарии у пользователей. Одни резонно замечали, что в США его никто не ждет и, чтобы зарабатывать на жизнь, ему придется возвращаться на Родину. Другие – радовались отъезду артиста со скандальной славой. В случае с Паниным, эмиграция, пока лишь домыслы, но есть актеры, которые уже перебрались за границу и обосновались там.
Лена Катина
После распада «Тату» и потери интереса к участницам группы Лена решила продолжить карьеру в США. Долгое время девушка фактически жила на две страны. Она выпускала англоязычные синглы. Большой популярности за границей ей добиться не удалось, а потому она продолжала выступать в России. Сейчас о Елене вспоминают все реже. В 2015 году она стала мамой и большую часть года проводит в США.
Саша Зверева
В 90-е успех Саши был громким. Солистку группы «Демо» знали абсолютно все. Когда слава поутихла, Саша переехала жить в Лос-Анджелес. С музыкальной карьерой за рубежом у Зверевой не сложилось, но иногда она прилетала в Россию. С хитами прошлых лет певица выступала на сборных концертах.
Женщина стала мамой троих детей. Частью ее заработка сегодня являются лекции и семинары о беременности и естественных родах, которые она дает в разных странах. Саша активно призывает женщин рожать не в клиниках, а дома, под наблюдением доул, за что часто подвергается критике пользователями сети.
Алексей Серебряков
Всего 7 лет назад актер вместе с семьей переехал в Канаду. Изначально он говорил, что это интересный опыт, но в последние годы неоднократно резко высказывался в адрес России и ее граждан. Больше всего в этой ситуации пользователей возмущает, что актер продолжает зарабатывать на жизнь, снимаясь в русских лентах, в том числе, и финансируемых за государственный счет.
Илья Лагутенко
Лидер группы «Мумий Тролль» умудряется жить сразу на три города: Владивосток, Торонто и Лос-Анджелес. Семья его при этом большую часть проводит именно на территории Америки. По мнению Лагутенко, именно в этих городах зарождаются тренды и тенденции мира культуры и гастрономии.
Илья продолжает давать концерты и снимается в рекламе.
Ирина Аллегрова
Певица на протяжении многих лет живет в Италии. В этой стране у нее есть собственная вилла. Поскольку большая часть ее аудитории – жители постсоветских стран, Ирине приходится прилетать на концерты. Сейчас артистка дает их уже не так часто.
Краткая информация об Ирине Аллегровой
Имя: Ирина Аллегрова
Отчество: Александровна
День рождения: 20.01.1952
Возраст: 67 лет
Место рождения: Ростов-на-Дону
Рост: 172 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Кому из звезд-эмигрантов симпатизируете вы? 6
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ФЕДЕНКОВ БРЯНСК / 09.02.19 21:59КОМУ НРАВЯТСЯ ГАСТАРБАЙТЕРЫ МНЕ НЕТ ..... НО НАШИ ХОТЬ ДВОРЫ УБИРАЮТ)))0
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Любервася / 09.02.19 20:58Никому я не симпатизирую, особенно "всейбабестерве".
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гала воронеж / 09.02.19 20:45Кто дает роли Алексею Серебрякову? Мне противно его видеть. Такие как он не должны жить за наш счет.
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Pots Кукуево / 09.02.19 17:08Пользуются спросом, зарабатывают. Все зависит от режиссеров и продюссеров
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Катi / 09.02.19 10:13Лагутенко и Катина нормальные, остальные фу. Слишком много самомнения и пафоса. Очень разочаровала в этом плане Аллегрова. Прилетая зарабатывать сюда, ведет себя со зрителями высокомерно.