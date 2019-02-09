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Кто из звезд покинул Россию, но продолжает зарабатывать на Родине


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«Прощай, немытая Россия», – именно такими словами попрощался со своей Родиной Алексей Панин. В своем аккаунте инстаграм он опубликовал фото американской визы и загранпаспорта, намекнув на эмиграцию. Сообщение актера вызвало двоякие комментарии у пользователей. Одни резонно замечали, что в США его никто не ждет и, чтобы зарабатывать на жизнь, ему придется возвращаться на Родину. Другие – радовались отъезду артиста со скандальной славой. В случае с Паниным, эмиграция, пока лишь домыслы, но есть актеры, которые уже перебрались за границу и обосновались там.

Лена Катина

После распада «Тату» и потери интереса к участницам группы Лена решила продолжить карьеру в США. Долгое время девушка фактически жила на две страны. Она выпускала англоязычные синглы. Большой популярности за границей ей добиться не удалось, а потому она продолжала выступать в России. Сейчас о Елене вспоминают все реже. В 2015 году она стала мамой и большую часть года проводит в США.

Саша Зверева

В 90-е успех Саши был громким. Солистку группы «Демо» знали абсолютно все. Когда слава поутихла, Саша переехала жить в Лос-Анджелес. С музыкальной карьерой за рубежом у Зверевой не сложилось, но иногда она прилетала в Россию. С хитами прошлых лет певица выступала на сборных концертах.

Женщина стала мамой троих детей. Частью ее заработка сегодня являются лекции и семинары о беременности и естественных родах, которые она дает в разных странах. Саша активно призывает женщин рожать не в клиниках, а дома, под наблюдением доул, за что часто подвергается критике пользователями сети.

Алексей Серебряков

Всего 7 лет назад актер вместе с семьей переехал в Канаду. Изначально он говорил, что это интересный опыт, но в последние годы неоднократно резко высказывался в адрес России и ее граждан. Больше всего в этой ситуации пользователей возмущает, что актер продолжает зарабатывать на жизнь, снимаясь в русских лентах, в том числе, и финансируемых за государственный счет.

Илья Лагутенко

Лидер группы «Мумий Тролль» умудряется жить сразу на три города: Владивосток, Торонто и Лос-Анджелес. Семья его при этом большую часть проводит именно на территории Америки. По мнению Лагутенко, именно в этих городах зарождаются тренды и тенденции мира культуры и гастрономии.

Илья продолжает давать концерты и снимается в рекламе.

Ирина Аллегрова

Певица на протяжении многих лет живет в Италии. В этой стране у нее есть собственная вилла. Поскольку большая часть ее аудитории – жители постсоветских стран, Ирине приходится прилетать на концерты. Сейчас артистка дает их уже не так часто.

Краткая информация об Ирине Аллегровой

Имя: Ирина Аллегрова

Отчество: Александровна

День рождения: 20.01.1952

Возраст: 67 лет

Место рождения: Ростов-на-Дону

Рост: 172 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

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49 Не нравится 13 Нравится 09.02.2019 Теги: Ирина Аллегрова

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