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Кристен Стюарт заметили с незнакомкой


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Кристен Стюарт, видимо, все же рассталась со своей девушкой Стеллой Максвелл. Слухи об этом ходили, но на днях появилось доказательство. Актриса была сфотографирована с женщиной, которая даже отдаленно не напоминает Стеллу. При этом Кристен и таинственная незнакомка держались за руки.

В четверг актриса, прославившаяся ролью в «Сумерках», была замечена в Лос-Анджелесе, она держалась за руки с рыжеволосой женщиной. Поклонники Кристен считают, что эта женщина - стилист и модный блогер Сара Динкин.

Завтрак Кристен с этой женщиной вызвал появление множества слухов о разрыве между Стюарт и моделью Стеллой Максвелл. Их отношения начались еще в 2016 году. Последний раз Кристен видели со Стеллой в октябре в аэропорту Амстердама, когда ангел Victoria’s Secret побывал на съемочной площадке перезапуска «Ангелов Чарли», где снимается Кристен.

Кристен, которая рассказала о своей гомосексуальности в 2017 году в монологе на Saturday Night Live, недавно снова высказалась о своей сексуальности. «Я больше всего люблю неоднозначность, - сказала она в интервью журналу Mastermind. - В том числе и в том, что касается сексуальности».

До Стеллы Кристен встречалась с певицей St. Vincent и продюсером Алисией Каргайл. Конечно же, стоит упомянуть и Роберта Паттинсона. Недавно один из источников издания PEOPLE утверждал, что Кристен, по ее признанию, «все еще думает о нем». Источник утверждал, что ее отношение к тому, как все закончилось между ними, изменилось со временем. Причиной для разрыва послужили фотографии того, как Кристен целовала Руперта Сандерса, режиссера фильма «Белоснежка и охотник».

Источник утверждает, что Кристен научилась видеть свои ошибки более отчетливо и сожалеет о том, как все тогда закончилось.

Краткая информация о Кристене Стюарт

Имя: Кристен Стюарт

День рождения: 09.04.1990

Возраст: 28 лет

Место рождения: г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США

Рост: 168 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2018 Теги: Кристен Стюарт

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