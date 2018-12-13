"Русфонд" сократил сумму долга семье Фриске

Благотворительная организация "Русфонд" решила пойти навстречу семье Жанны Фриске и сократила сумму их долга с двадцати одного миллиона рублей до семи.

Напомним, что более трех с половиной лет назад, как только стало известно о болезни певицы Жанны Фриске, "Первый канал" при содействии "Русфонда" организовал сбор средств на ее лечение. Тогда, в рекордные сроки была собрана действительно внушительная сумма. Однако, помочь Жанне эти деньги не успели, так как та ушла из жизни. А спустя короткое время благотворительная организация объявила, что со счёта Жанны Владимировны кто-то снял все остававшиеся там средства, которые собирались с помощью пожертвований неравнодушных людей. Так началась затяжная эпопея с судами.

Окончательная сумма, которая была заявлена к возврату, составила 21 миллион рублей. Впрочем, родители артистки были с этим не согласны и выполнять постановление суда не торопились. Из-за этого конфликта в один прекрасный момент даже на квартиру Жанны приставы наложили арест, чем ее близкие оказались очень огорчены.

Теперь же, решив закрыть этот вопрос раз и навсегда, "Русфонд" сократил сумму долга на четырнадцать миллионов рублей. По словам адвокатов семьи Фриске, решение конфликта действительно уже близко. Правда, никакие документы подписаны еще не были, но устная договоренность имеется. Если говорить конкретнее, то речь идет о списании большей части долга. Таким образом, родителям Жанны надо будет заплатить благотворительной организации всего семь миллионов рублей, а остальную сумму "Русфонд" дополнит из своего бюджета. В заключение юрист добавил, что "Русфонд" - крупная организация и с их стороны поступить так очень благородно. Сами же родители певицы пока эту новость никак не комментируют.