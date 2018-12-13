 
 
 

 
 
На главную
 
 

"Русфонд" сократил сумму долга семье Фриске


0 0

 

Благотворительная организация "Русфонд" решила пойти навстречу семье Жанны Фриске и сократила сумму их долга с двадцати одного миллиона рублей до семи.

Напомним, что более трех с половиной лет назад, как только стало известно о болезни певицы Жанны Фриске, "Первый канал" при содействии "Русфонда" организовал сбор средств на ее лечение. Тогда, в рекордные сроки была собрана действительно внушительная сумма. Однако, помочь Жанне эти деньги не успели, так как та ушла из жизни. А спустя короткое время благотворительная организация объявила, что со счёта Жанны Владимировны кто-то снял все остававшиеся там средства, которые собирались с помощью пожертвований неравнодушных людей. Так началась затяжная эпопея с судами.

Окончательная сумма, которая была заявлена к возврату, составила 21 миллион рублей.  Впрочем, родители артистки были с этим не согласны и выполнять постановление суда не торопились. Из-за этого конфликта в один прекрасный момент даже на квартиру Жанны приставы наложили арест, чем ее близкие оказались очень огорчены.

Теперь же, решив закрыть этот вопрос раз и навсегда, "Русфонд" сократил сумму долга на четырнадцать миллионов рублей. По словам адвокатов семьи Фриске, решение конфликта действительно уже близко. Правда, никакие документы подписаны еще не были, но устная договоренность имеется. Если говорить конкретнее, то речь идет о списании большей части долга. Таким образом, родителям Жанны надо будет заплатить благотворительной организации всего семь миллионов рублей, а остальную сумму "Русфонд" дополнит из своего бюджета. В заключение юрист добавил, что "Русфонд" - крупная организация и с их стороны поступить так очень благородно.  Сами же родители певицы пока эту новость никак не комментируют.

Краткая информация о Жанне Фриске

Имя: Жанна Фриске

Отчество: Владимировна

День рождения: 08.07.1974

Годы жизни: 44 года

Дата смерти: 15.06.2015

Место захоронения: Балашиха, Николо-Архангельское кладбище

Причина смерти: рак мозга

Место рождения: г. Москва

Рост: 166 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица, актриса

Смотреть фотографии с Жанной Фриске

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 13.12.2018 Теги: Жанна Фриске

Как Вы считаете, правильно ли поступил "Русфонд"? 3  

Оставить комментарий
  • Елена / 14.12.18 00:13
    -
    2
    +
    Я тоже не понимаю, зачем надо было со счёта снимать остатки денег, если Жанне они уже помочь не могли. Это эгоизм . Я тоже не хочу никого, ни в чем винить. Но, если рассуждать с человеческой точки зрения, то за 3 года эти деньги могли спасти чью-то жизнь. И не одну. Аот что важно! Но, их кто-то присвоил себе...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 999 / 14.12.18 00:00
    -
    0
    +
    Ох, бедная Жанночка. Столько времени прошло со дня смерти, а вокруг только одни скандалы и продолжаются. То Платон от бабушки и дедушки прячут, то муж с отцом открыто конфликтуют, то теперь еще с деньгами на лечение не пойми что. Как-то все это не по-человечески.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Соня / 13.12.18 23:52
    -
    1
    +
    Не хочу никого обижать, но зачем надо было забирать неизрасходованные на лечение Жанны деньги со счета? Они вполне могли кому-то очень пригодиться, спасти жизнь. А теперь получается, что ушла эта огромная сумма в неизвестном направлении, и никто ее возвращать не хочет. Да тот же Русфон пока еще никаких бумаг не подписал. Вот передумают и эпопея продолжится. А ведь эти деньги так нужны больным детишкам в нашей стране.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору