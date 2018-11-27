Евгения Медведева отказалась от социальных сетей
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ушла из социальных сетей. В одном из интервью девушка призналась, что после неудачи во Франции на неё обрушилась огромная волна негатива, которой было просто невозможно противостоять. Поэтому спортсменка и приняла решение дистанцироваться от всего этого.
После поражения на отборочном этапе Гран-при по фигурному катанию Евгения Медведева столкнулась с невероятными масштабами критики и даже ненависти. Для девушки это оказалось настолько неожиданным, что она перестала вообще заходить на свою страничку в Instagram. По признанию фигуристки, сначала она пыталась просто не читать все эти комментарии и не вдумываться в них, но "невозможно оградиться куполом от всего", поэтому сейчас ее социальные сети ведут совершенно другие люди. Сама же спортсменка в них практически не заходит.
Правда, справедливости ради, Женя отметила что поклонников, которые поддержали ее в трудный момент, тоже оказалось очень много и теперь ей искренне жаль, что она не может публично поблагодарить каждого из них, ведь в интернет-пространство девушка пока возвращаться не планирует.
К слову сказать, возмутили нападки на Медведеву и заслуженного тренера России Татьяну Тарасову. В интервью московскому каналу женщина подчеркнула, что просто поражена тем, какой шквал критики обрушился на совсем ещё молодую спортсменку:" Я это читаю и у меня волосы встают дыбом. Накинулись, как на живое мясо" - не скрывает своих эмоций Татьяна Анатольевна. Более того, прославленный тренер заявила, что если Евгения хочет долго кататься, то должна суметь пережить поражение. Помимо этого, ответила она и всем хейтерам, которые придрались к взгляду фигуристки: "Откуда у нее злой взгляд? Он у нее растерянный" - отрезала Тарасова.
В настоящее время Евгения Медведева планирует работать с удвоенным напором, чтобы как можно лучше проявить себя на ближайших соревнованиях.
Краткая информация о Евгении Медведевой
Имя: Евгения Медведева
Отчество: Армановна
День рождения: 19.11.1999
Возраст: 19 лет
Место рождения: Москва
Рост: 159 см
Вес: 42 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: фигуристка
Фотографии
Фотографии
Как Вы считаете, в чем причина поражения Евгении на отборочном этапе Гран-при? 5
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Лариса / 27.11.18 23:36Да, всякое бывает. Она - умничка и талантище! А это просто временные трудности.
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Мария Питер / 27.11.18 23:34Евгении словно чего-то не хватило во время выступления. Она была скованная, невнимательная, рассеянная, отрешенная. Мне даже показалось, что она и вовсе не хотела быть на этом льду. Хотя, звучит такое странно, я понимаю. Но это - мое мнение. И, в общем-то, как я читала, так многие думают. Но, это не повод критиковать девочку. Мало ли что там у нее стряслось.
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fsefn / 27.11.18 22:43Упала почти два раза, вот и не попала. Где-то программа дала сбой
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Масик / 27.11.18 22:40Очень хорошая девочка. Дай Бог, чтобы все у нее в карьере еще получилось. А промахи - они бывают у всех. Так что, Женечка, не переживайте ни о чем. Просто катайтесь с свое удовольствие и радуйте нас своим мастерством. А на хейтеров внимания не обращайте.
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Валентина / 27.11.18 22:38Ну она, вроде как от тренера своего ушла, вот и не перестроилась еще