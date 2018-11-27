Евгения Медведева отказалась от социальных сетей

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ушла из социальных сетей. В одном из интервью девушка призналась, что после неудачи во Франции на неё обрушилась огромная волна негатива, которой было просто невозможно противостоять. Поэтому спортсменка и приняла решение дистанцироваться от всего этого.

После поражения на отборочном этапе Гран-при по фигурному катанию Евгения Медведева столкнулась с невероятными масштабами критики и даже ненависти. Для девушки это оказалось настолько неожиданным, что она перестала вообще заходить на свою страничку в Instagram. По признанию фигуристки, сначала она пыталась просто не читать все эти комментарии и не вдумываться в них, но "невозможно оградиться куполом от всего", поэтому сейчас ее социальные сети ведут совершенно другие люди. Сама же спортсменка в них практически не заходит.

Правда, справедливости ради, Женя отметила что поклонников, которые поддержали ее в трудный момент, тоже оказалось очень много и теперь ей искренне жаль, что она не может публично поблагодарить каждого из них, ведь в интернет-пространство девушка пока возвращаться не планирует.

К слову сказать, возмутили нападки на Медведеву и заслуженного тренера России Татьяну Тарасову. В интервью московскому каналу женщина подчеркнула, что просто поражена тем, какой шквал критики обрушился на совсем ещё молодую спортсменку:" Я это читаю и у меня волосы встают дыбом. Накинулись, как на живое мясо" - не скрывает своих эмоций Татьяна Анатольевна. Более того, прославленный тренер заявила, что если Евгения хочет долго кататься, то должна суметь пережить поражение. Помимо этого, ответила она и всем хейтерам, которые придрались к взгляду фигуристки: "Откуда у нее злой взгляд? Он у нее растерянный" - отрезала Тарасова.

В настоящее время Евгения Медведева планирует работать с удвоенным напором, чтобы как можно лучше проявить себя на ближайших соревнованиях.

