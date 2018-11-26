 
 
 

 
 
На главную
 
 

Елизавета Боярская отказалась от декретного отпуска


0 1

Беременная Елизавета Боярская должна родить второго ребенка в конце этого года. Из-за своего интересного положения она временно отказалась от съемок в кино и прервала работу на театральных подмостках. Впрочем, не появляется Елизавета только перед зрителями.

Выяснилось, что в течение последнего триместра она репетирует новую постановку, чтобы уже в январе, спустя месяц после родов, предстать перед зрителями. Это будет музыкальный спектакль «1926». Елизавете предстоит сыграть в нем главную роль – Марину Цветаеву

Партнером Боярской по сцене станет Анатолий Белый. Он воплотит образ возлюбленного главной героини, Бориса Пастернака.

Елизавета Боярская отметила, что эта роль для нее особенная, поскольку она всю жизнь любила Цветаеву и считает ее уникальной среди всех творцов Серебряного века. Актрису вдохновляет сложная судьба поэтессы и ее постоянное желание экспериментировать, невзирая на жизненные перипетии.

Боярская – востребованная актриса и ее приглашают на множество ролей в кино, но именно из-за Цветаевой она решила не сидеть в декрете. По признанию Елизаветы, воплотить на сцене легендарную  личность было для нее принципиально важно.

Интересно, что в одной из телепередач, посвященных Людмиле Гурченко, Михаил Боярский рассказал, что она без сомнения была талантливой актрисой, полностью посвятившей себя профессии и лишившейся семьи. По мнению артиста, это неправильно, ведь интересней родных и близких в этой жизни нет ничего, и никакая карьера эти чувства не заменит.

Краткая информация о Елизавете Боярской

Имя: Елизавета Боярская

Отчество: Михайловна

День рождения: 20.12.1985

Возраст: 32 года

Место рождения: Ленинград

Рост: 170 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Елизаветой Боярской

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 26.11.2018 Теги: Елизавета Боярская

Как вы думаете, Елизавете стоит возвращаться к работе так рано? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору