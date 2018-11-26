Елизавета Боярская отказалась от декретного отпуска
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Беременная Елизавета Боярская должна родить второго ребенка в конце этого года. Из-за своего интересного положения она временно отказалась от съемок в кино и прервала работу на театральных подмостках. Впрочем, не появляется Елизавета только перед зрителями.
Выяснилось, что в течение последнего триместра она репетирует новую постановку, чтобы уже в январе, спустя месяц после родов, предстать перед зрителями. Это будет музыкальный спектакль «1926». Елизавете предстоит сыграть в нем главную роль – Марину Цветаеву
Партнером Боярской по сцене станет Анатолий Белый. Он воплотит образ возлюбленного главной героини, Бориса Пастернака.
Елизавета Боярская отметила, что эта роль для нее особенная, поскольку она всю жизнь любила Цветаеву и считает ее уникальной среди всех творцов Серебряного века. Актрису вдохновляет сложная судьба поэтессы и ее постоянное желание экспериментировать, невзирая на жизненные перипетии.
Боярская – востребованная актриса и ее приглашают на множество ролей в кино, но именно из-за Цветаевой она решила не сидеть в декрете. По признанию Елизаветы, воплотить на сцене легендарную личность было для нее принципиально важно.
Интересно, что в одной из телепередач, посвященных Людмиле Гурченко, Михаил Боярский рассказал, что она без сомнения была талантливой актрисой, полностью посвятившей себя профессии и лишившейся семьи. По мнению артиста, это неправильно, ведь интересней родных и близких в этой жизни нет ничего, и никакая карьера эти чувства не заменит.
Краткая информация о Елизавете Боярской
Имя: Елизавета Боярская
Отчество: Михайловна
День рождения: 20.12.1985
Возраст: 32 года
Место рождения: Ленинград
Рост: 170 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Елизавете стоит возвращаться к работе так рано? 4
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MoscowSh / 26.11.18 12:56Только ей и близким решать, когда, как и куда возвращаться.
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Мирская Радмила / 26.11.18 12:33Ей предложили сыграть роль, о которой она мечтала всю жизнь. Почему бы и нет? Тем более, что как голодная за все подряд она не хватается.
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Luna / 26.11.18 12:29Уж не намекал ли папенька доченьке на отдых в кругу семьи?
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Маша / 26.11.18 12:25Интересная аналогия между Боярской и Гурченко. Для меня они никогда на одной строчке не будут. У Гурченко был талант, а у Боярской – лишь звездная фамилия.