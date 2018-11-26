Елизавета Боярская отказалась от декретного отпуска

Беременная Елизавета Боярская должна родить второго ребенка в конце этого года. Из-за своего интересного положения она временно отказалась от съемок в кино и прервала работу на театральных подмостках. Впрочем, не появляется Елизавета только перед зрителями.

Выяснилось, что в течение последнего триместра она репетирует новую постановку, чтобы уже в январе, спустя месяц после родов, предстать перед зрителями. Это будет музыкальный спектакль «1926». Елизавете предстоит сыграть в нем главную роль – Марину Цветаеву

Партнером Боярской по сцене станет Анатолий Белый. Он воплотит образ возлюбленного главной героини, Бориса Пастернака.

Елизавета Боярская отметила, что эта роль для нее особенная, поскольку она всю жизнь любила Цветаеву и считает ее уникальной среди всех творцов Серебряного века. Актрису вдохновляет сложная судьба поэтессы и ее постоянное желание экспериментировать, невзирая на жизненные перипетии.

Боярская – востребованная актриса и ее приглашают на множество ролей в кино, но именно из-за Цветаевой она решила не сидеть в декрете. По признанию Елизаветы, воплотить на сцене легендарную личность было для нее принципиально важно.

Интересно, что в одной из телепередач, посвященных Людмиле Гурченко, Михаил Боярский рассказал, что она без сомнения была талантливой актрисой, полностью посвятившей себя профессии и лишившейся семьи. По мнению артиста, это неправильно, ведь интересней родных и близких в этой жизни нет ничего, и никакая карьера эти чувства не заменит.