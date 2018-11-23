Наталья Бочкарева пять лет вымаливала ребенка

Жизнь Натальи Бочкаревой оказалась не столь безоблачной и беззаботной, как у самой известной ее героини Даши Букиной. Когда артистке было всего 19 лет, она неожиданно потеряла свою мать. Женщина упала на пороге квартиры, а через два часа в больнице ее уже не стало. По признанию Натальи, для нее это стало настоящим испытанием, ведь любимая мама никогда не жаловалась на здоровье: "У меня был шок! Такой шок! Это был самый большой в моей жизни апокалипсис" - рассказала актриса. Более, того через пять лет ее оставил и родной отец. Мужчине также внезапно стало плохо и он быстро скончался. Так Наталья осталась вдвоем со своей сестрой. Она забрала девочку в Москву после окончания школы, а сама параллельно пыталась строить актерскую карьеру.

Личная жизнь Натальи Бочкаревой тоже складывалась не совсем благополучно. Уже будучи артисткой, она познакомилась со своим будущим мужем - Николаем. Долгое время вопрос о детях в их семье стоял очень остро, ведь врачи ставили Бочкаревой диагноз - бесплодие. "Мои дети выстраданы. Мне пять лет говорили, что я не смогу иметь детей. Сначала я лечилась, потратила кучу денег. Потом перестала лечиться, жила с кошками и собаками. Но, не переставала молиться, ходила к Матронушке. И меня услышали - вскоре я забеременела" - делится Наталья.

За все годы совместной жизни у пары родились двое детей - Иван и Мария, которые, как отмечает актриса, очень похожи на ее родителей. К сожалению, спустя 7 лет, брак Бочкаревой распался.

В настоящее время Наталья находится в новых отношениях, но имя своего избранника она называть отказывается.