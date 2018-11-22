Топалов и Тодоренко расписались

Пара Регины и Влада оказалась самой загадочной в последнее время. О том, что происходит между ведущими «Орла и решки», поклонники догадывались самостоятельно и только позже факт романа и беременности подтверждали сами влюбленные.

На днях Регина должна родить ребенка. Предложение руки и сердца она получила от Влада еще летом, но о дате торжества пара не сообщала. Регина рассказывала в интервью, что хочет устроить пышное торжество. По задумке телеведущей оно должно состояться за границей. В списке гостей Тодоренко видит только близких друзей и родственников, своих и Влада. Топалов в этом решении Регину поддержал.

После заявлений парочки поклонники не думали, что они распишутся до рождения ребенка. В новом клипе Влада, презентованном на днях, они оба появились в кадре, демонстрирующими обручальные кольца. Парочка выглядела счастливой.

Фанаты сделали предположение, что влюбленные все-таки расписались, чтобы ребенок родился в законном браке. Это существенно облегчает процедуру оформления документов малыша.

Тодоренко и Топалов не опровергали и не подтверждали высказанные подписчиками предположения.