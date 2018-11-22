Топалов и Тодоренко расписались
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Пара Регины и Влада оказалась самой загадочной в последнее время. О том, что происходит между ведущими «Орла и решки», поклонники догадывались самостоятельно и только позже факт романа и беременности подтверждали сами влюбленные.
На днях Регина должна родить ребенка. Предложение руки и сердца она получила от Влада еще летом, но о дате торжества пара не сообщала. Регина рассказывала в интервью, что хочет устроить пышное торжество. По задумке телеведущей оно должно состояться за границей. В списке гостей Тодоренко видит только близких друзей и родственников, своих и Влада. Топалов в этом решении Регину поддержал.
После заявлений парочки поклонники не думали, что они распишутся до рождения ребенка. В новом клипе Влада, презентованном на днях, они оба появились в кадре, демонстрирующими обручальные кольца. Парочка выглядела счастливой.
Фанаты сделали предположение, что влюбленные все-таки расписались, чтобы ребенок родился в законном браке. Это существенно облегчает процедуру оформления документов малыша.
Тодоренко и Топалов не опровергали и не подтверждали высказанные подписчиками предположения.
Краткая информация о Владе Топалове
Имя: Влад Топалов
Отчество: Михайлович
День рождения: 25.10.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 173 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
Как выдумаете, Влад и Регина на самом деле расписались или это образы для клипа? 3
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Gost'ya / 22.11.18 11:17С учетом формата видео, скорее всего, расписались. Раз он ребенка признает и ее любит, зачем ему процедура с усыновлением.
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Вероника / 22.11.18 11:08Интригуют для поднятия рейтингов. Если бы они сразу обо всем сообщали, не отрицая до последнего очевидное, уже не были бы так интересны фанатам и прессе.
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Marmara / 22.11.18 11:06Да уж, с таким животом никакой свадьбы не захочется.