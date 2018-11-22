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Топалов и Тодоренко расписались


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Пара Регины и Влада оказалась самой загадочной в последнее время. О том, что происходит между ведущими «Орла и решки», поклонники догадывались самостоятельно и только позже факт романа и беременности подтверждали сами влюбленные.

На днях Регина должна родить ребенка. Предложение руки и сердца она получила от Влада еще летом, но о дате торжества пара не сообщала. Регина рассказывала в интервью, что хочет устроить пышное торжество. По задумке телеведущей оно должно состояться за границей. В списке гостей Тодоренко видит только близких друзей и родственников, своих и Влада. Топалов в этом решении Регину поддержал.

После заявлений парочки поклонники не думали, что они распишутся до рождения ребенка. В новом клипе Влада, презентованном на днях, они оба появились в кадре, демонстрирующими обручальные кольца. Парочка выглядела счастливой.

Фанаты сделали предположение, что влюбленные все-таки расписались, чтобы ребенок родился в законном браке. Это существенно облегчает процедуру оформления документов малыша.

Тодоренко и Топалов не опровергали и не подтверждали высказанные подписчиками предположения. 

Краткая информация о Владе Топалове

Имя: Влад Топалов

Отчество: Михайлович

День рождения: 25.10.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 173 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец

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0 Не нравится 1 Нравится 22.11.2018 Теги: Влад Топалов

Как выдумаете, Влад и Регина на самом деле расписались или это образы для клипа? 3  

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