"Ёлки" 2018 станут последними. Об этом сообщил сам создатель франшизы Тимур Бекмамбетов. Не раскрывая истинных причин такого решения, он заявил, что настала пара попрощаться с этим проектом.

Седьмой фильм, который так и называется "Ёлки последние", завершит полюбившийся миллионам зрителей нашей страны цикл новогодних комедий. Съемки киноленты закончились в конце октября. Тогда же актеры и создатели картины организовали огромный фуршет, чтобы проститься с одной из самых достойных киноэпопей современности. За киношным праздничным столом в тот вечер собрался практически весь актерский состав картины. Они поднимали бокалы с шампанским, вспоминали самые смешные моменты со съемок, делились планами на будущее и сожалели о том, что все хорошее так быстро заканчивается. Кстати, новость о завершении проекта "Ёлки" огорчила и Филиппа Киркорова, который сетовал на то, что ему так и не удалось сняться в популярной франшизе.

"Ёлки для нас всех стали не просто работой, а праздником" - поделился своими эмоциями продюсер картины Тимур Бекмамбетов, - "лично для меня Новый год последние восемь лет только с "Ёлками" и наступал. Этот проект чудесным образом подружил и вырастил целое поколение актеров, режиссеров и зрителей". Напомним, первый фильм из цикла вышел на экраны еще в 2010 году.

А в завершающей, седьмой ленте, которая выйдет на экраны 27 декабря, зрителей по-прежнему ждут пять трогательных мини-новелл о любви, дружбе, верности и прощении.