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Прощание с "Ёлками"


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"Ёлки" 2018 станут последними. Об этом сообщил сам создатель франшизы Тимур Бекмамбетов. Не раскрывая истинных причин такого решения, он заявил, что настала пара попрощаться с этим проектом.

Седьмой фильм, который так и называется "Ёлки последние", завершит полюбившийся миллионам зрителей нашей страны цикл новогодних комедий. Съемки киноленты закончились в конце октября. Тогда же актеры и создатели картины организовали огромный фуршет, чтобы проститься с одной из самых достойных киноэпопей современности. За киношным праздничным столом в тот вечер собрался практически весь актерский состав картины. Они поднимали бокалы с шампанским, вспоминали самые смешные моменты со съемок, делились планами на будущее и сожалели о том, что все хорошее так быстро заканчивается. Кстати, новость о завершении проекта "Ёлки" огорчила и Филиппа Киркорова, который сетовал на то, что ему так и не удалось сняться в популярной франшизе.

"Ёлки для нас всех стали не просто работой, а праздником" - поделился своими эмоциями продюсер картины Тимур Бекмамбетов, - "лично для меня Новый год последние восемь лет только с "Ёлками" и наступал. Этот проект чудесным образом подружил и вырастил целое поколение актеров, режиссеров и зрителей".  Напомним, первый фильм из цикла вышел на экраны еще в 2010 году.

А в завершающей, седьмой ленте, которая выйдет на экраны 27 декабря, зрителей по-прежнему ждут пять трогательных мини-новелл о любви, дружбе, верности и прощении.

Краткая информация о Тимуре Бекмамбетове

Имя: Тимур Бекмамбетов

Отчество: Нуруахитович

День рождения: 25.06.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: Гурьев (Атырау), Казахская ССР

Рост: 168 см

Вес: 77 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: режиссер, продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2018 Теги: Тимур Бекмамбетов

А какая из частей "Ёлок" у Вас самая любимая? 1  

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  • Вероника / 09.11.18 22:16
    -
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    Ой как жалко!!! Обожаю все фильмы из этой серии. Без них Новый год не Новый год. Даже как-то грустно стало, особенно после просмотра видео. Такое чувство, что из жизни уходит что-то важно. Вот такая я мнительная.
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