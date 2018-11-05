Бузова готовится стать мамой

Несколько дней назад подписчиков Ольги Бузовой умилило видео, в котором девушка душевно общается с маленькой девочкой, одаривающей ее подарками. Певица с большим трепетом приняла все, что приготовила для нее маленькая Соня, а затем попросила разрешение забрать очаровательного ребенка к себе.

После всего этого Инстаграм телеведущей просто взорвался! Более шести тысяч поклонников звезды оставили под видео свои комментарии. В большинстве своем все были уверены, что Ольга окажется прекрасной мамой и ей действительно пора уже задуматься о рождении ребенка. "Оля, как мило. Вам срочно нужна дочка", "Оля, не переживай, будут у тебя свои дети, только надо подождать чуть-чуть", "Хорошая мама будет. В глазах такая любовь к ребенку", " Оль, тебе троих надо, как минимум", "Оля, вам нужно родить ребенка хотя бы для себя и ничего ни от кого не ждать. Материнство украсит. Вы будете суперской мамой"- высказывались фолловеры.

А одному из них Бузова даже ответила, признавшись, что всерьез задумывается о том, чтобы удочерить девочку. К этой новости фанаты отнеслись также с огромным восторгом.

Напомним, что в настоящее время Ольга очень активно занимается своей карьерой, поэтому строить личную жизнь ей просто некогда. Закончившееся совсем недавно шоу "Замуж за Бузову" тоже не решило это проблему и сейчас теледива по-прежнему остается самой завидной невестой нашей страны.