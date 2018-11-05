 
 
 

 
 
На главную
 
 

Бузова готовится стать мамой


1 0

Несколько дней назад подписчиков Ольги Бузовой умилило видео, в котором девушка душевно общается с маленькой девочкой, одаривающей ее подарками. Певица с большим трепетом приняла все, что приготовила для нее маленькая Соня, а затем попросила разрешение забрать очаровательного ребенка к себе.

После всего этого Инстаграм телеведущей просто взорвался! Более шести тысяч поклонников звезды оставили под видео свои комментарии. В большинстве своем все были уверены, что Ольга окажется прекрасной мамой и ей действительно пора уже задуматься о рождении ребенка. "Оля, как мило. Вам срочно нужна дочка", "Оля, не переживай, будут у тебя свои дети, только надо подождать чуть-чуть", "Хорошая мама будет. В глазах такая любовь к ребенку", " Оль, тебе троих надо, как минимум", "Оля, вам нужно родить ребенка хотя бы для себя и ничего ни от кого не ждать. Материнство украсит. Вы будете суперской мамой"- высказывались фолловеры.

А одному из них Бузова даже ответила, признавшись, что всерьез задумывается о том, чтобы удочерить девочку. К этой новости фанаты отнеслись также с огромным восторгом.

Напомним, что в настоящее время Ольга очень активно занимается своей карьерой, поэтому строить личную жизнь ей просто некогда. Закончившееся совсем недавно шоу "Замуж за Бузову" тоже не решило это проблему и сейчас теледива по-прежнему остается самой завидной невестой нашей страны. 

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

Смотреть фотографии с Ольгой Бузовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 05.11.2018 Теги: Ольга Бузова

Как Вы считаете, Ольга Бузова будет хорошей мамой? 3  

Оставить комментарий
  • Лейла / 06.11.18 00:46
    -
    0
    +
    Да все у нее еще будет, дайте время. Не найдет мужа, так для себя родит. Сейчас так многие женщины делают и ничего такого здесь нет. Тем более, Бузовой всего 32, время еще есть. Сейчас модно рожать после 35
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мандаринка / 06.11.18 00:43
    -
    0
    +
    Бузова симпатичная женщина и вполне могла бы найти себе нормального мужика, родить от него и т. д. Но! Ее чрезмерно высокая самооценка просто не оставляет ей шансов на личное счастье. Она ну очень много мнит о себе! Про ребенка я не знаю что сказать, ему ведь время нужно уделять, заниматься. А ее дома постоянно нет. Дом 2, гастроли, рестораны, сплошные перелеты и вечеринки... Где в этом графике место для малыша? Вы видите? Я - нет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мика / 06.11.18 00:39
    -
    0
    +
    А почему нет? Я посмотрела видео о на нем видно, что с девочкой она очень ласковая. Даже не кривляется как обычно. Так что, матерью она станет лучше, чем певицей.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору