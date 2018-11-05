Бузова готовится стать мамой
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Несколько дней назад подписчиков Ольги Бузовой умилило видео, в котором девушка душевно общается с маленькой девочкой, одаривающей ее подарками. Певица с большим трепетом приняла все, что приготовила для нее маленькая Соня, а затем попросила разрешение забрать очаровательного ребенка к себе.
После всего этого Инстаграм телеведущей просто взорвался! Более шести тысяч поклонников звезды оставили под видео свои комментарии. В большинстве своем все были уверены, что Ольга окажется прекрасной мамой и ей действительно пора уже задуматься о рождении ребенка. "Оля, как мило. Вам срочно нужна дочка", "Оля, не переживай, будут у тебя свои дети, только надо подождать чуть-чуть", "Хорошая мама будет. В глазах такая любовь к ребенку", " Оль, тебе троих надо, как минимум", "Оля, вам нужно родить ребенка хотя бы для себя и ничего ни от кого не ждать. Материнство украсит. Вы будете суперской мамой"- высказывались фолловеры.
А одному из них Бузова даже ответила, признавшись, что всерьез задумывается о том, чтобы удочерить девочку. К этой новости фанаты отнеслись также с огромным восторгом.
Напомним, что в настоящее время Ольга очень активно занимается своей карьерой, поэтому строить личную жизнь ей просто некогда. Закончившееся совсем недавно шоу "Замуж за Бузову" тоже не решило это проблему и сейчас теледива по-прежнему остается самой завидной невестой нашей страны.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Как Вы считаете, Ольга Бузова будет хорошей мамой? 3
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Лейла / 06.11.18 00:46Да все у нее еще будет, дайте время. Не найдет мужа, так для себя родит. Сейчас так многие женщины делают и ничего такого здесь нет. Тем более, Бузовой всего 32, время еще есть. Сейчас модно рожать после 35
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Мандаринка / 06.11.18 00:43Бузова симпатичная женщина и вполне могла бы найти себе нормального мужика, родить от него и т. д. Но! Ее чрезмерно высокая самооценка просто не оставляет ей шансов на личное счастье. Она ну очень много мнит о себе! Про ребенка я не знаю что сказать, ему ведь время нужно уделять, заниматься. А ее дома постоянно нет. Дом 2, гастроли, рестораны, сплошные перелеты и вечеринки... Где в этом графике место для малыша? Вы видите? Я - нет.
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Мика / 06.11.18 00:39А почему нет? Я посмотрела видео о на нем видно, что с девочкой она очень ласковая. Даже не кривляется как обычно. Так что, матерью она станет лучше, чем певицей.