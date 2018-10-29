Прощай, Джек Воробей!

Джека Воробья упразднили! С таким заявлением выступил сценарист очередной части "Пиратов Карибского моря" Стюарт Битти. Оказывается, в продолжении знаменитой франшизы не нашлось места Джонни Деппу и его культовому персонажу.

Что стало причиной такого решения, точно неизвестно. Но, у поклонников имеются на этот счет целых две версии. И первая из них напрямую связана с возрастом голливудского актера, ведь обаятельному Джонни этим летом исполнилось ни много ни мало 55 лет.

Второй причиной избавиться от Деппа фанаты посчитали те скандалы, что в последнее время связаны с именем актера. Многие уверены, что его репутация очень сильно пострадала после скоропалительного развода с Эмбер Херд, слухов о рукоприкладстве, алкоголизме и финансовых трудностях. Ведь во время создания предыдущей серии франшизы Джонни неоднократно срывал съемки. И сейчас руководство просто боится повторения этого кошмара. Помимо прочего, актерская карьера Деппа тоже заметно пошла на спад и многие фильмы с его участием, включая "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки", провалились в прокате.

Сами же создатели картины ни на одной из этих версий акцента не сделали. Но вот как прокомментировал ситуацию с "увольнением" Джека Воробья Стюарт Битти: " Джонни создал этот образ и помог ему стать большой звездой. Дети во всем мире его обожали. Депп сыграл этого героя целых пять раз и имеет полное право этим гордится. Однако теперь мы решили, что настало время с ним проститься".

Напомним, что Джек Воробей являлся главным героем всех пяти частей "Пиратов" и каждый раз эта роль неизменно доставалась Джонни Деппу.