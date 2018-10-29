Прощай, Джек Воробей!
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Джека Воробья упразднили! С таким заявлением выступил сценарист очередной части "Пиратов Карибского моря" Стюарт Битти. Оказывается, в продолжении знаменитой франшизы не нашлось места Джонни Деппу и его культовому персонажу.
Что стало причиной такого решения, точно неизвестно. Но, у поклонников имеются на этот счет целых две версии. И первая из них напрямую связана с возрастом голливудского актера, ведь обаятельному Джонни этим летом исполнилось ни много ни мало 55 лет.
Второй причиной избавиться от Деппа фанаты посчитали те скандалы, что в последнее время связаны с именем актера. Многие уверены, что его репутация очень сильно пострадала после скоропалительного развода с Эмбер Херд, слухов о рукоприкладстве, алкоголизме и финансовых трудностях. Ведь во время создания предыдущей серии франшизы Джонни неоднократно срывал съемки. И сейчас руководство просто боится повторения этого кошмара. Помимо прочего, актерская карьера Деппа тоже заметно пошла на спад и многие фильмы с его участием, включая "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки", провалились в прокате.
Сами же создатели картины ни на одной из этих версий акцента не сделали. Но вот как прокомментировал ситуацию с "увольнением" Джека Воробья Стюарт Битти: " Джонни создал этот образ и помог ему стать большой звездой. Дети во всем мире его обожали. Депп сыграл этого героя целых пять раз и имеет полное право этим гордится. Однако теперь мы решили, что настало время с ним проститься".
Напомним, что Джек Воробей являлся главным героем всех пяти частей "Пиратов" и каждый раз эта роль неизменно доставалась Джонни Деппу.
Краткая информация о Джонни Деппе
Имя: Джонни Депп
День рождения: 09.06.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США
Рост: 178 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, почему Джека Воробья убрали из новой части "Пиратов Карибского моря"? 4
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111111 / 29.10.18 23:23Фиолетово)
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Лучик Солнца / 29.10.18 19:28Убрать Джонни - глупейшая ошибка со стороны этого Стюарта Битти. И думаю, со мной многие согласятся. У "Пиратов" оставалось очень много поклонников именно благодаря Джеку Воробью. Люди ходили смотреть на него, людям нравилось, как его играет Депп. А сейчас половина этих фанатов просто отвернутся от продолжения франшизы, вот тогда и посмотрим, о каких кассовых сборах заговорит Битти.
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Александра Иванова / 29.10.18 19:23Для такого актера, как Депп, возраст - не помеха. А срывы и обстоятельства случаются в жизни у каждого из нас. Так что, зря создатели убрали из проекта Джека Воробья. На мой взгляд, он был одним из ключевых персонажей. Не представляю фильм без него.
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Мира / 29.10.18 19:14Грустная новость. "Пираты Карибского моря" без Джека Воробья будут совсем не те.