Любовь Успенская работает на лекарства
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Больше семи миллионов рублей - именно такую сумму потратила звезда шансона Любовь Успенская на реабилитацию своей дочери Татьяны, после того, как та получила тяжелейшую травму лица.
Напомним, что в начале осени Татьяна Плаксина, дочь известной исполнительницы Любови Успенской и предпринимателя Александра Плаксина, упала на велосипедной прогулке. Девушка получила двойной перелом челюсти и потеряла сразу несколько зубов. Именно с этого момента в жизни ее семьи настали трудные времена.
Как рассказала сама Любовь Залмановна, Татьяна перенесла после падения две операции, но первая, что экстренно была проведена в Коста-Рике, оказалась не совсем удачной. После нее у Тани пошло заражение крови и даже был риск возникновения гангрены. К счастью, благодаря специалистам из Швейцарии, этого удалось избежать. Правда, призналась исполнительница, стоило все недешево, но с этими тратами она уже не считается. "На сегодняшней день я действительно заплатила более ста тысяч долларов. А еще непонятно, сколько потребуется в будущем. Но это уже не имеет значения. Сейчас для меня главное, чтобы дочка выздоровела".
В настоящее время Татьяна живет с матерью в Москве и проходит лечение в одной из лучших столичных клиник. Девушке предстоит наращивание десны и костей, восстановление мягких тканей, имплантация зубов. Все эти процессы очень длительные и на их завершение может уйти ни один год.
Сама же Любовь Успенская изо всех сил пытается совмещать работу и уход за дочерью. А так как трат предстоит еще много, женщина не отказывается ни от концертов, ни от корпоративов, считая их прекрасной возможностью заработать. И все это ради благополучия Татьяны.
Краткая информация о Любови Успенской
Имя: Любовь Успенская
Отчество: Залмановна
День рождения: 24.02.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 168 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
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А Вам нравится творчество Успенской? 4
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Нелли / 29.10.18 04:45Это как так нужно на велосипеде кататься, что сломать челюсть в двух местах?! Мы тоже в детстве падали с великов и об асфальт ударялись больно, но чтобы так!.. Ладно, в любом случае пусть выздоравливает эта Татьяна. А на вопрос про творчество Успенской отвечу так: никогда ни одна из ее песен мне не нравилась! А "Кабриотет" я вообще ненавижу!
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Кузя / 29.10.18 03:05Согласна полностью! Все отремонтируют себе, дайте срок. Это не те люди, за которых надо переживать, что они оставили где-то 7 миллионов. Успенская, как было сказано выше, зарабатывает так, что нам всем и не снилось. Случись что-то подобное с простым смертным, разве позволит он себе Швейцарию, лучшие клиники? Конечно, нет! А тут все, что надо и в лучшем виде. Так что, сделает она своей дочуре челюсть, мощнее прежней. Ни один асфальт больше не проломит.
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Lima / 29.10.18 01:17Больше всего из "творчества" Залмановны мне понравилась пародия на неё в прогр. "Один в один" кажется. Пародировалась песня "к единственному нежному". Посмотрите обязательно.
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Lima Наб. Челны. / 29.10.18 01:14Всё у них будет хорошо. Две страшные до жути еврейки отремонтируют свои страшные челюсти-чемоданы.