Любовь Успенская работает на лекарства

Больше семи миллионов рублей - именно такую сумму потратила звезда шансона Любовь Успенская на реабилитацию своей дочери Татьяны, после того, как та получила тяжелейшую травму лица.

Напомним, что в начале осени Татьяна Плаксина, дочь известной исполнительницы Любови Успенской и предпринимателя Александра Плаксина, упала на велосипедной прогулке. Девушка получила двойной перелом челюсти и потеряла сразу несколько зубов. Именно с этого момента в жизни ее семьи настали трудные времена.

Как рассказала сама Любовь Залмановна, Татьяна перенесла после падения две операции, но первая, что экстренно была проведена в Коста-Рике, оказалась не совсем удачной. После нее у Тани пошло заражение крови и даже был риск возникновения гангрены. К счастью, благодаря специалистам из Швейцарии, этого удалось избежать. Правда, призналась исполнительница, стоило все недешево, но с этими тратами она уже не считается. "На сегодняшней день я действительно заплатила более ста тысяч долларов. А еще непонятно, сколько потребуется в будущем. Но это уже не имеет значения. Сейчас для меня главное, чтобы дочка выздоровела".

В настоящее время Татьяна живет с матерью в Москве и проходит лечение в одной из лучших столичных клиник. Девушке предстоит наращивание десны и костей, восстановление мягких тканей, имплантация зубов. Все эти процессы очень длительные и на их завершение может уйти ни один год.

Сама же Любовь Успенская изо всех сил пытается совмещать работу и уход за дочерью. А так как трат предстоит еще много, женщина не отказывается ни от концертов, ни от корпоративов, считая их прекрасной возможностью заработать. И все это ради благополучия Татьяны.