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Любовь Успенская работает на лекарства


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Больше семи миллионов рублей - именно такую сумму потратила звезда шансона Любовь Успенская на реабилитацию своей дочери Татьяны, после того, как та получила тяжелейшую травму лица.

Напомним, что в начале осени Татьяна Плаксина, дочь известной исполнительницы Любови Успенской и предпринимателя Александра Плаксина, упала на велосипедной прогулке. Девушка получила двойной перелом челюсти и потеряла сразу несколько зубов. Именно с этого момента в жизни ее семьи настали трудные времена.

Как рассказала сама Любовь Залмановна, Татьяна перенесла после падения две операции, но первая, что экстренно была проведена в Коста-Рике, оказалась не совсем удачной. После нее у Тани пошло заражение крови и даже был риск возникновения гангрены.  К счастью, благодаря специалистам из Швейцарии, этого удалось избежать. Правда, призналась исполнительница, стоило все недешево, но с этими тратами она уже не считается. "На сегодняшней день я действительно заплатила более ста тысяч долларов. А еще непонятно, сколько потребуется в будущем. Но это уже не имеет значения. Сейчас для меня главное, чтобы дочка выздоровела".

В настоящее время Татьяна живет с матерью в Москве и проходит лечение в одной из лучших столичных клиник. Девушке предстоит наращивание десны и костей, восстановление мягких тканей, имплантация зубов. Все эти процессы очень длительные и на их завершение может уйти ни один год.

Сама же Любовь Успенская изо всех сил пытается совмещать работу и уход за дочерью. А так как трат предстоит еще много, женщина не отказывается ни от концертов, ни от корпоративов, считая их прекрасной возможностью заработать. И все это ради благополучия Татьяны.

Краткая информация о Любови Успенской

Имя: Любовь Успенская

Отчество: Залмановна

День рождения: 24.02.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 168 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 28.10.2018 Теги: Любовь Успенская

А Вам нравится творчество Успенской? 4  

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  • Нелли / 29.10.18 04:45
    -
    0
    +
    Это как так нужно на велосипеде кататься, что сломать челюсть в двух местах?! Мы тоже в детстве падали с великов и об асфальт ударялись больно, но чтобы так!.. Ладно, в любом случае пусть выздоравливает эта Татьяна. А на вопрос про творчество Успенской отвечу так: никогда ни одна из ее песен мне не нравилась! А "Кабриотет" я вообще ненавижу!
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  • Кузя / 29.10.18 03:05
    -
    0
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    Согласна полностью! Все отремонтируют себе, дайте срок. Это не те люди, за которых надо переживать, что они оставили где-то 7 миллионов. Успенская, как было сказано выше, зарабатывает так, что нам всем и не снилось. Случись что-то подобное с простым смертным, разве позволит он себе Швейцарию, лучшие клиники? Конечно, нет! А тут все, что надо и в лучшем виде. Так что, сделает она своей дочуре челюсть, мощнее прежней. Ни один асфальт больше не проломит.
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  • Lima / 29.10.18 01:17
    -
    0
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    Больше всего из "творчества" Залмановны мне понравилась пародия на неё в прогр. "Один в один" кажется. Пародировалась песня "к единственному нежному". Посмотрите обязательно.
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  • Lima Наб. Челны. / 29.10.18 01:14
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    Всё у них будет хорошо. Две страшные до жути еврейки отремонтируют свои страшные челюсти-чемоданы.
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