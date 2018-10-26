Вера Сотникова должна миллион
1 0
Актриса оказалась заложницей ситуации. Несуществующему банку она задолжала миллион рублей.
От своих долговых обязательств Сотникова не отказывается, но сожалеет, что из-за обстоятельств, скорее всего, попала в список граждан, лишенных права выезда за границу.
Как оказалось, актриса в 2015 году взяла в банке кредит на сумму 1 миллион рублей. Долговые обязательства, согласно договору, она погашала ежемесячно до тех пор, пока у банка не отозвали лицензию. Узнав о том, что платежи больше не проходят, актриса обратилась в финансовое учреждение. Ей ответили, что ситуация еще до конца не ясна и как быть дальше, сотрудники не в курсе. К этому моменту Вера уже успела погасить часть задолженности в размере 200 тысяч рублей.
Позже банк закрылся, но преемник финансовых дел назначен так и не был. Вера просто перестала платить средства. В этом году ей пришло уведомление, что 800 тысяч рублей до сих пор так и не погашены, но теперь к сумме долга добавилась пеня за просроченные платежи. Вера опять оказалась должна миллион рублей, но теперь уже страховой компании.
Обращение к адвокатам результата не принесло. Юристы пояснили Сотниковой, что незнание ею закона, не освобождает артистку от ответственности. Долг выплачивать ей придется в любом случае. Обращаться в суд в данной ситуации бессмысленно.
Краткая информация о Вере Сотниковой
Имя: Вера Сотникова
Отчество: Михайловна
День рождения: 19.07.1960
Возраст: 58 лет
Место рождения: Волгоград
Рост: 172 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
Вы сочувствуете Сотниковой? 3
-
Дарина / 26.10.18 13:39Как людям вообще не страшно в наше время кредиты брать. Никто не знает, что завтра будет.
-
Virgo / 26.10.18 13:34Если честно нет. Закон есть закон. Могла еще тогда проконсультироваться с юристами и держать руку на пульсе. Не такая же она дура, чтобы думать, что 800 тысяч ей «простят».