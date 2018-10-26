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Дарья Друзьяк: «У меня не было выкидыша»


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Дарья Друзьяк, которая стала известной после участия в реалити -шоу Дом-2 и скандала с Александром Серовым, продолжает настаивать на своей беременности от исполнителя.

После длительного молчания Дарья Друзьяк вновь вышла на связь со своими подписчиками. С момента скандального эфира у Андрея Малахова, где было подтверждено, что она не беременна, прошло больше полутора месяцев. За этот период Даша выложила в свой Инстаграм несколько видео, в том числе и с больничной койки. Девушка по-прежнему много плакала и признавалась, что ее состояние весьма нестабильно и ей требуется серьезная квалифицированная помощь. Отдельно она отметила, что ее месячные так и не пришли.

Где находилась Друзьяк все это время - неизвестно. Никаких комментариев об отношениях с Серовым или беременности от нее больше не поступало. Зато все чаще мелькали фотографии с иконами и батюшками. И вдруг - новый пост. В нем Даша поделилась я со всеми своими поклонниками радостной новостью: она скоро станет мамой! "Мои любимые, я действительно беременна и жду малыша. У меня не было выкидыша. Открылось кровотечение на эфире. Причина тому постоянный стресс. Я очень тяжело переношу все нападки на меня" - разоткровенничалась девушка. А дальше последовали и новые шокирующие признания: "Да, у меня была мысль сделать аборт, в этом меня поддерживали родные. Но я решила оставить ребенка". В конце Друзьяк добавила, что абсолютно ничего ни от кого не ждет, а лишь надеется, что малыш не унаследует бесчеловечность своего отца.

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Стоит ли говорить, что этот пост произвел эффект разорвавшейся бомбы и в комментариях к нему тут же развернулись нешуточные баталии. Кто-то поддержал Дашу добрым словом, поздравил с беременностью и дал совет. А кто-то обвинил в очередном вранье и попытках прославиться за счет известного человека.


1 Не нравится 0 Нравится 26.10.2018 Теги: Дарья Друзьяк

А Вы верите, что Даша беременна от Александра Серова? 2  

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  • Жанна Тула / 26.10.18 19:14
    -
    0
    +
    Это уж точно, что дешевой! Вот Серов далеко не мой кумир, но всегда казался человеком разумным, не скандальным. И тут на тебе, захотел вернуть былую славу. Смотреть противно. А про Дашу эту даже говорить не хочу!
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  • НикитА / 26.10.18 19:12
    -
    3
    +
    Вот сколько мы еще на этих дур, простите, будем смотреть, а? Очередная звездулька из Дома - 2, которая возомнила о себе черт-те что, начала такие вещи вытворять, что волосы дыбом встают! По-моему, даже Гоген со своей старушкой тут отдыхают. Вот видно же, что она ИГРАЕТ! Ни одной живой эмоции, сплошные сопли и вранье. Да, может она и беременна, но что от Серова, я сомневаюсь. И это не потому, что я на его стороне, нет, этот старый кабель тоже тот еще... Но, судя по тому, с каким удовольствием он светит своим лицом на шоу Малахова, ему тоже все это по кайфу. Так что, нас еще долго будут почивать этой дешевой историей
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