У Арины Перчик украли дочь!

Бывшая участница шоу "Топ-модель по-русски" Арина Перчик сегодня буквально ошарашила своих поклонников новостью: ее пятимесячную дочь похитили.

Девушка сняла эмоциональное видео на одной из центральных улиц Москвы. В нем она рассказала подписчикам о том непростом положении, в котором оказалась. Как выяснилось, бывший возлюбленный модели, а также отец ее ребенка, по непонятным причинам забрал дочь себе.

Взволнованная Арина уже три дня подряд проводит под окнами его квартиры, уговаривая бывшего супруга вернуть, или хотя бы показать ей малышку. На что получает категорический отказ. Известно также, что она вызывала полицию, пытаясь с их помощью разрешить сложившуюся ситуацию. Но судя по всему, результата это не дало.

Помимо мужчины и девочки, в квартире также находится и бывшая домработница пары. Она-то и присматривает за пятимесячным ребенком. Но, как утверждает Арина Перчик, эта женщина абсолютно не компетентна в вопросах воспитания детей, и никакого доверия к ней нет. «Как вообще можно забрать 5-месячного ребенка у матери?! Она находится сейчас с теткой, которой я вообще не доверяю! Ее нужно правильно кормить, давать лекарства, ухаживать» - делится плачущая девушка в Stories на своей официальной страничке в Инстаграм.

Многие поклонники модели были крайне удивлены, узнав о событиях, что сейчас происходят в ее жизни. Ведь, как оказалось, Арина очень не любит распространяться о своих личных делах и всегда тщательно их скрывает. Но здесь, видимо, девушка решила поступиться собственными принципами, в надежде, что это поможет вернуть ей дочь.