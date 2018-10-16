У Арины Перчик украли дочь!
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Бывшая участница шоу "Топ-модель по-русски" Арина Перчик сегодня буквально ошарашила своих поклонников новостью: ее пятимесячную дочь похитили.
Девушка сняла эмоциональное видео на одной из центральных улиц Москвы. В нем она рассказала подписчикам о том непростом положении, в котором оказалась. Как выяснилось, бывший возлюбленный модели, а также отец ее ребенка, по непонятным причинам забрал дочь себе.
Взволнованная Арина уже три дня подряд проводит под окнами его квартиры, уговаривая бывшего супруга вернуть, или хотя бы показать ей малышку. На что получает категорический отказ. Известно также, что она вызывала полицию, пытаясь с их помощью разрешить сложившуюся ситуацию. Но судя по всему, результата это не дало.
Помимо мужчины и девочки, в квартире также находится и бывшая домработница пары. Она-то и присматривает за пятимесячным ребенком. Но, как утверждает Арина Перчик, эта женщина абсолютно не компетентна в вопросах воспитания детей, и никакого доверия к ней нет. «Как вообще можно забрать 5-месячного ребенка у матери?! Она находится сейчас с теткой, которой я вообще не доверяю! Ее нужно правильно кормить, давать лекарства, ухаживать» - делится плачущая девушка в Stories на своей официальной страничке в Инстаграм.
Многие поклонники модели были крайне удивлены, узнав о событиях, что сейчас происходят в ее жизни. Ведь, как оказалось, Арина очень не любит распространяться о своих личных делах и всегда тщательно их скрывает. Но здесь, видимо, девушка решила поступиться собственными принципами, в надежде, что это поможет вернуть ей дочь.
Как Вы считаете, почему бывший муж Арины так поступил? 4
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fktrctq / 17.10.18 03:37НИ ОДНОГО русского лица. И ещё противно и смешно: девушка-мать. Подмена понятий, сбивание с толку, ломка языка.
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fktrctq / 17.10.18 03:35Евреи готовы зарабатывать деньги любым, самым подлым, самым проститутским способом: торговать своим бл-дством например, предлагая его одураченному населению. Эти два жида всё разыграли так, как это у них принято в СМИ. СМИ-это ИХ лавочка. Малахова давно пора посадить в тюрьму за разложение морали в стране, используя ТВ и другие СМИ. Подонки.
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Арина, держись! / 16.10.18 23:23Вообще, да, не первая уже история. Поначалу все хорошо, и эти девочки купаются в роскоши. А потом вдруг бах, измена, или какой другой повод, и все приходит к финалу. Очень некрасивому и грустному. Начинаются обоюдные упреки, обвинения, дележка детей. Эта пара еще в начале пути. Думаю, мы скоро увидим их и на то-шоу у Малахова. И уж что там польется, остается только догадываться. Но я все равно желаю удачи Арине. Она мать и имеет право воспитывать и держать на руках свое дитя!
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Ириска / 16.10.18 23:18Я, конечно, не знаю, что там происходит у этой Арины с бывшим мужем, но вот так забирать ребенка у матери - это ужасно! Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, что сейчас эта девушка. Хотя, судя по фото, он старше ее, и явно состоятельнее, поэтому, история не такая уж и удивительная. Сколько вот таких вот моделей повыходило замуж за богатых мужиков, а как сказка заканчивалась, оставались ни с чем, и даже без детей.