Орландо Блум переживает за бабушку

Актер выложил в Insta трогательные снимки в знак любви к его бабушке Дорри. На фотографиях он держит и целует ее руки, когда она лежит в постели. Пожилой женщине уже 98 лет, и Орландо очень боится потерять близкого человека.

«Цените память и каждое мгновение, радуйтесь жизни и уважайте ее, - написал он. - Все мы улыбаемся, живем и смеемся, обнимаем прародителей и родителей, маму, сестру, тетю, жену, возлюбленную, дочь, друга, ребенка, новорожденного. Мы рождаемся, растем, стареем, болеем и умираем для того, чтобы познать любовь и дарить ее».

«Моей бабушке 98 лет, и я рад, что был с ней некоторые из них. Я лежу и не могу уснуть, зная, что она может умереть до того, как я проснусь, - добавил он. - Я пролил немало слез над воспоминаниями о воскресном завтраке, на который она приготовила свой знаменитый йоркширский пудинг и жареный картофель с бобами. Я помню прогулки по полям, вдоль каналов и вязаные кардиганы. Все это любовь и истории, за которые я безмерно благодарен моей бабушке Дорри, которую очень люблю».

Между тем возлюбленная Блума, Кэти Перри, продемонстрировала свою поддержку, прокомментировав его пост словами любви. Она и Блум недавно впервые появились на красной ковровой дорожке как пара, посетив мероприятие Global Ocean. Уже на следующий день они были замечены на Корфу, где обнимались, наслаждаясь всеми радостями этого греческого острова.

Перри и Блум встречаются уже около года, но говорят, что относятся уважительно друг к другу и не боятся быть на расстоянии. Источник, близкий к паре, заявил изданию PEOPLE, что Орландо еще не купил кольцо, но постоянно говорит о будущем, он уверен, что мог бы жениться снова. Ранее Орландо был женат на модели Миранде Керр.