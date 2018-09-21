Соколовский прервал молчание

Впервые после того, как Рита Дакота обнародовала информацию о многочисленных изменах супруга, на связь с поклонниками вышел сам Влад. Он сообщил подписчикам, что принял решение хранить молчание до тех пор, пока не будут решены все юридические вопросы.

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К сегодняшнему дню ему и Рите уже удалось договориться и оформить соглашение документально. Влад отметил, что пошел на все требования супруги. Он рассказал, что извлек уроки из произошедшего. Теперь он вернется к активной жизни в социальных сетях и откроет для комментариев все свои публикации.

Соколовский пояснил, что, несмотря на разлад, и он, и Рита остаются родителями прекрасной дочки. Терять с малышкой связь он не собирается. Маму Мии он любит и уважает, в первую очередь, как человека.

Попутно Влад дал понять, что это будет первый и единственный комментарий относительно всей ситуации с изменами и разводом. Больше эту тему он обсуждать не будет. При этом Соколовский открыт к общению с поклонниками. Он предложил фолловерам задать интересующие их вопросы. Представители команды певца выберут самые интересные, и Влад честно ответит на них.