Соколовский прервал молчание
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Впервые после того, как Рита Дакота обнародовала информацию о многочисленных изменах супруга, на связь с поклонниками вышел сам Влад. Он сообщил подписчикам, что принял решение хранить молчание до тех пор, пока не будут решены все юридические вопросы.
К сегодняшнему дню ему и Рите уже удалось договориться и оформить соглашение документально. Влад отметил, что пошел на все требования супруги. Он рассказал, что извлек уроки из произошедшего. Теперь он вернется к активной жизни в социальных сетях и откроет для комментариев все свои публикации.
Мой уход в тишину позволил мне расслышать всё до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошёл на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка. Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации. Спасибо всем, кто ценит мой 24-х летний творческий путь, тем, кто следит за этой стороной моей жизни. Постараюсь поддерживать с вами регулярное общение и радовать новыми релизами, через которые я возможно и буду рассказывать о своих переживаниях. Открываю комментарии на всех своих ресурсах и под этим постом. В ближайшее время моя команда выберет самые интересные и актуальные вопросы от подписчиков в моих соцсетях, а я с радостью по возможности отвечу на них. Стенания воинствующих феминисток и небылицы желтых ресурсов я комментировать не буду. Мне это неинтересно. Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя - не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему. Желаю всем моим подписчикам гармонии, счастья и любви.
Соколовский пояснил, что, несмотря на разлад, и он, и Рита остаются родителями прекрасной дочки. Терять с малышкой связь он не собирается. Маму Мии он любит и уважает, в первую очередь, как человека.
Попутно Влад дал понять, что это будет первый и единственный комментарий относительно всей ситуации с изменами и разводом. Больше эту тему он обсуждать не будет. При этом Соколовский открыт к общению с поклонниками. Он предложил фолловерам задать интересующие их вопросы. Представители команды певца выберут самые интересные, и Влад честно ответит на них.
Краткая информация о Владе Соколовском
Имя: Влад Соколовский
Отчество: Андреевич
День рождения: 24.09.1991
Возраст: 26 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, танцор
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Светик / 21.09.18 11:30Хитрюга, блин. Дождался, пока утихнет гнев солидарных баб, и уже после открыл комментарии!
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Zloj_genij / 21.09.18 11:24Хейтеры, фас!
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Qr / 21.09.18 11:19Неожиданно… Молодец!
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Марианна / 21.09.18 11:12В этой ситуации он выглядит неплохо. Люди, которые даже при наличии грязного белья, хранят молчание, а потом делают обдуманные и взвешенные поступки, заслуживают уважения.