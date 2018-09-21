Волочкова стала бабушкой

Смена имиджа явно не пошла балерине на пользу. Подписчики сравнили ее с престарелой примой театра и посоветовали сменить стилиста.

Волосы Волочковой всегда подвергались критике со стороны пользователей сети и телезрителей. Многие из них считают, что при деньгах и возможностях Анастасии шевелюра ее выглядит ужасно.

Чаще всего балерина собирает пряди в хвост или пучок на затылке. Иногда она позволяет себе эксперименты. Женщина подкручивает концы волос и просит, чтобы шевелюре добавили объем. Несколько раз балерина делала модное наращивание волос, однако быстро снимала искусственно приделанные пряди.

На днях Волочкова обратилась в студию красоты и поспешила похвастаться поклонникам своей новой прической. Такой смены имиджа пользователи не ожидали. Они не оценили стараний именитого мастера. Многие сравнили Волочкову с бабушкой, отметив, что такие кудри на ее выжженных блондинистых волосах смотрятся как парик.

Внимательные фолловеры обратили внимание на ряд париков на заднем фоне и выразили надежду, что Анастасия примерила один из них, а не позволила сделать такое со своими волосами.

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Сама Анастасия никак не комментировала мнения и высказывания пользователей. Она, как всегда, осталась довольна своим внешним видом.