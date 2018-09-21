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Волочкова стала бабушкой


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Смена имиджа явно не пошла балерине на пользу. Подписчики сравнили ее с престарелой примой театра и посоветовали сменить стилиста.

Волосы Волочковой всегда подвергались критике со стороны пользователей сети и телезрителей. Многие из них считают, что при деньгах и возможностях Анастасии шевелюра ее выглядит ужасно.

Чаще всего балерина собирает пряди в хвост или пучок на затылке. Иногда она позволяет себе эксперименты. Женщина подкручивает концы волос и просит, чтобы шевелюре добавили объем. Несколько раз балерина делала модное наращивание волос, однако быстро снимала искусственно приделанные пряди.

На днях Волочкова обратилась в студию красоты и поспешила похвастаться поклонникам своей новой прической. Такой смены имиджа пользователи не ожидали. Они не оценили стараний именитого мастера. Многие сравнили Волочкову с бабушкой, отметив, что такие кудри на ее выжженных блондинистых волосах смотрятся как парик.

Внимательные фолловеры обратили внимание на ряд париков на заднем фоне и выразили надежду, что Анастасия примерила один из них, а не позволила сделать такое со своими волосами. 

Сама Анастасия никак не комментировала мнения и высказывания пользователей. Она, как всегда, осталась довольна своим внешним видом.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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1 Не нравится 0 Нравится 21.09.2018 Теги: анастасия волочкова

Как вам новый образ Волочковой? 7  

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