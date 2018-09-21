Волочкова стала бабушкой
0 1
Смена имиджа явно не пошла балерине на пользу. Подписчики сравнили ее с престарелой примой театра и посоветовали сменить стилиста.
Волосы Волочковой всегда подвергались критике со стороны пользователей сети и телезрителей. Многие из них считают, что при деньгах и возможностях Анастасии шевелюра ее выглядит ужасно.
Чаще всего балерина собирает пряди в хвост или пучок на затылке. Иногда она позволяет себе эксперименты. Женщина подкручивает концы волос и просит, чтобы шевелюре добавили объем. Несколько раз балерина делала модное наращивание волос, однако быстро снимала искусственно приделанные пряди.
На днях Волочкова обратилась в студию красоты и поспешила похвастаться поклонникам своей новой прической. Такой смены имиджа пользователи не ожидали. Они не оценили стараний именитого мастера. Многие сравнили Волочкову с бабушкой, отметив, что такие кудри на ее выжженных блондинистых волосах смотрятся как парик.
Внимательные фолловеры обратили внимание на ряд париков на заднем фоне и выразили надежду, что Анастасия примерила один из них, а не позволила сделать такое со своими волосами.
Сама Анастасия никак не комментировала мнения и высказывания пользователей. Она, как всегда, осталась довольна своим внешним видом.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вам новый образ Волочковой? 7
-
Micha / 21.09.18 18:28А раньше юыла такая стройная утончённая... Даже на фото под статьей - такая милая
-
Vnimatelnaya / 21.09.18 18:09А как же кольцо? Неужели украли?
-
Рита М. / 21.09.18 18:03Выглядит она и правда ужасно. Уж лучше пучок, чем такие «локоны».
-
ku-ku / 21.09.18 17:58Эх, прогуляла Наська и красоту, и молодость. А ведь была огонь!
-
Мишаня / 21.09.18 17:47У этой чудной женщины видимо зеркал нет.
-
М-да / 21.09.18 17:30Стареющий пудель-пловец...