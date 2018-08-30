Яблоко от яблони: памяти Майкла Джексона
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В среду наследники Майкла Джексона – его дочь Пэрис и сын Принц – были вместе на мероприятии, посвященном 60-летию со дня рождения певца. Поднявшись на сцену, дети знаменитого певца получили награду «Наследие Элизабет Тейлор» за своего отца, который работал с фондом, созданным этой актрисой для борьбы со СПИДом.
На Пэрис было розовое платье, а Принц был одет так, что напоминал своего отца – на нем были черные брюки, белая рубашка и красная куртка. Награда была передана им внуком Элизабет Тейлор Куинном Тайви и сыном Дайаны Росс Эваном Россом. Тейлор и Дайана Росс были очень близки с Майклом вплоть до его смерти в 2009 году.
«Это большая честь находиться здесь и принимать эту награду за то, чему мой отец посвящал себя и что беспокоило его, - сказал Принц. - Он много работал для того, чтобы этот фонд существовал и выполнял возложенные на него задачи. Мой отец всегда стремился показать пример в том, как следует поступать. Он был королем поп-музыки, одним из величайших шоуменов в мире, но никогда не думал о том, что он слишком велик для того, чтобы общаться с людьми и помогать им. Я думаю, важно быть таким, чтобы мир мог стать лучше, чем он есть».
Пэрис, которая является послом фонда, позволила брату произнести речь, отметив, что у него это получается лучше, пишет издание People. Но на красной дорожке она была более разговорчива. «Мы здесь для того, чтобы отметить жизнь и наследие нашего отца. Это очень волнительно, - сказала она для E!News. - Это выражение нашей любви. Это многое значит для большинства людей, но мы чествуем нашего отца каждый день. Дело не в дате, а в чувствах, и здесь сегодня так много любви, что это потрясает меня».
Напомним, было время, когда Пэрис находилась в специальном учреждении для трудных подростков, поскольку тяжело переживала смерть отца. «Я была сумасшедшей. Я действительно была безумной. Я прошла через подростковую ненависть ко всему. И я оказалась одна со своей депрессией и своей тревогой. Одна. Беспомощная», — рассказывала как-то Пэрис в одном из интервью.
Краткая информация о Майкле Джексоне
Имя: Майкл Джексон
День рождения: 29.08.1958
Годы жизни: 60 лет
Дата смерти: 25.06.2009
Место захоронения: пригород Лос-Анджелеса, кладбище Форест-Лаун
Причина смерти: остановка сердца
Место рождения: г. Гэри, штат Индиана, США
Рост: 175 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, танцор и поп-король
Фотографии
Фотографии
А вам нравилось творчество Майкла Джексона? 3
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Лиза / 31.08.18 00:12Конечно, детей безумно жалко, но это жизнь, увы, знаменитости часто творят безумства, от которых потом погибают. Кто от передозировки, кто от алкоголя, а кто-то и из-за того, что переборщил с пластикой. В последние годы на него вообще невозможно было уже смотреть. Но песни его были просто шикарные.
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Варвара / 31.08.18 00:09Я уверена, что если бы он не делал эти свои безумные операции и так не изуродовал себя, то прожил бы намного больше, а все это подорвало его здоровье. Мне он тоже нравился в молодости, да кто по нему тогда с ума то не сходил, он был всемирной звездой. Посмотрела вот ролик, бедная девочка, как ей тяжело пришлось. Зачем-то ребенка еще заставили говорить о смерти отца, стресс ей такой устроили.
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Инна / 31.08.18 00:01Оно мне и сейчас нравится, помню, когда была маленькой, изучала с подружками его лунную походку, тогда многие бредили им, сейчас мне 39, а я до сих пор вспоминаю с трепетом его песни, слушаю иногда, когда ностальгия одолевает. Все же он был королем, так заряжать своей энергией, быть таким оригинальным для своего времени, жаль, что его жизнь так рано оборвалась.