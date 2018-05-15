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Татьяна Навка появилась в Каннах в платье с намеком


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Российские звездные леди не упускают случая блеснуть на красной дорожке Каннского кинофестиваля и на Круазет фотографам уже позировали Виктория Боня и Елена Летучая. Фигуристка Татьяна Навка тоже прибыла на Ривьеру. Но не в качестве гостьи, а почти что как официальное лицо.

Накануне Татьяна опубликовала снимок с традиционного каннского приема ювелирного дома Chopard. «И снова здравствуй Каннский фестиваль!!!», - написала звезда, которая с 2016 года является послом Chopard в России.

В комментариях тут же принялись обсуждать наряд фигуристки: «Как Баба Рязанская в этом наряде. Отличную фигуру под балахон спрятала...», «Странный наряд для фестиваля такого уровня. Простенько и не со вкусом», «Интересно, кто Вас одевает? Ну что за странный выбор на Каннский! При Ваших доходах можно другой наряд подобрать! А этот оставьте для дачных прогулок, нет элегантности , лоска и вкуса! Извините».

Некоторые предположили, что наряд выбран с целью скрыть некоторую округлость по линии талии. А светские обозреватели тут же припомнили, что пару месяцев назад Навка говорила о желании пополнить семью. В беседе с Лерой Кудрявцевой фигуристка поведала, что дважды надеялась на рождение сына, но появлялись девочки. «Третий точно будет мальчик! Я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, вам никуда не деться!» — пошутила Татьяна.

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



3 Не нравится 0 Нравится 15.05.2018 Теги: татьяна навка

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