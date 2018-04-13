У Стриженовых родился внук

Актриса Екатерина Стриженова в конце марта отметила пятидесятилетие. Но старшая дочь артистки преподнесла ей подарок чуть позже. Как сообщается, 30-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия родила первенца.

О подготовке к рождению внука чета Стриженовых сообщила в прошлом месяце. Малыш появился на свет в начале апреля. «Сегодня мне 30. Я пребываю в эйфории... Петя, папа, спасибо тебе за Петю-сына, Петя, сын, спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой мамой на свете, уже как целых 10 дней! Мама и папа, спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любви», – написала сегодня счастливая мама.

Публикация от anastasia strizhenova (@anastasia_strizhenova) 13 Апр 2018 в 12:21 PDT

Напомним, Анастасия Стриженова сочеталась браком с финансистом финансиста Петром Грищенко в 2013 году. По словам Екатерины Стриженовой, у нее у нее прекрасные отношения с зятем. Настолько прекрасные, что зять называет актрису «тещей мечты».

«Все говорят, что внуки – это еще круче, чем дети. Ребята уже пять лет вместе, зять называет меня «тещей мечты». Можно сказать, что за Настю я спокойна: она нашла себя и в профессии, и в личной жизни», - говорила в одном из недавних интервью звезда.

Вполне вероятно, что Екатерина станет и идеальной бабушкой. По словам актрисы, в свое время в воспитании детей ей сильно помогли мама и свекровь. «Я им очень благодарна, но всегда говорю: "Будьте бабушками!" Поругать, отчитать всегда найдется кому. А бабушка — это тот человек, который всегда расцелует, обнимет и похвалит».

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