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Маше Цигаль вырезали опухоль


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Маша Цигаль прошла через тяжелые испытания. У дизайнера была обнаружена доброкачественная опухоль, и звезде, по настоянию врачей, пришлось согласиться на сложную операцию. Медики отметили, что пациентка держалась молодцом, и сейчас Маша уже готовится к выписке.

 

Готовясь к операции, Маша не переставала работать. Она вела насыщенную жизнь, побывала на открытии тату-салона в Королеве, поработала диджеем в одном из ночных клубов Тулы, два дня провела на съемочной площадке, а после ее ждал операционный стол, пишет издание StarHit. О своих неприятностях Маша не делилась ни с кем, не знали ничего и поклонники. Как выяснилось, операция была сложной.

«Я потеряла много крови. Врачи меня хвалят и говорят, что я держалась молодцом. Здесь очень крутые специалисты. Буквально со дня на день я выписываюсь и снова возвращаюсь к активному образу жизни», - рассказала Маша.

Поклонники, которые не знали о проблемах со здоровьем Цигаль, ранее лишь говорили о том, что знаменитость значительно потеряла в весе, они беспокоились, что у нее анорексия. Но в интервью для Dom2Life Маша уверила, что питается правильно и всего лишь тратит много энергии на занятиях йогой и танцами.



1 Не нравится 0 Нравится 05.03.2018 Теги: Маша Цигаль

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