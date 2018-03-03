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У Эммануила Виторгана родилась дочь


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Эммануил Виторган устроил сенсацию. Накануне появились сообщения о рождении третьего наследника артиста. Причем супруга звезды подтвердила информацию.

В декабре Эммануилу Гедеоновичу исполнится 79 лет, но артиста это обстоятельство, похоже, совершенно не смущает. 21 февраля в аккаунте Виторгана в Facebook появился статус «Рождение ребенка», а также было объявление от имени Ирины Млодик: «СРОЧНО нужна няня грудному ребеночку. С проживанием! В центре Москвы. Хорошо, если медицинский работник! Но необязательно».

Вчера журналисты всерьез заинтересовались сообщениями. Представители Starhit позвонили Млодик и задали прямой вопрос. «Да, у нас родился ребенок, – подтвердила дама. – Спасибо за поздравления».

На странице Эммануила Виторгана в Facebook также появилась информация о том, что родилась дочка и девочку назвали Эстель. Предполагается, что супруги Виторган обратились за услугами к суррогатной матери. Напомним, у Эммануила Гедеоновича взрослые дочь Ксения и сын Максим. Причем дочь Ксении Александра уже подарила актеру правнуков. Максим Виторган информацию о рождении сестры не комментирует.

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Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 0 Нравится 03.03.2018 Теги: Эммануил Виторган

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