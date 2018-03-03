У Эммануила Виторгана родилась дочь
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Эммануил Виторган устроил сенсацию. Накануне появились сообщения о рождении третьего наследника артиста. Причем супруга звезды подтвердила информацию.
В декабре Эммануилу Гедеоновичу исполнится 79 лет, но артиста это обстоятельство, похоже, совершенно не смущает. 21 февраля в аккаунте Виторгана в Facebook появился статус «Рождение ребенка», а также было объявление от имени Ирины Млодик: «СРОЧНО нужна няня грудному ребеночку. С проживанием! В центре Москвы. Хорошо, если медицинский работник! Но необязательно».
Вчера журналисты всерьез заинтересовались сообщениями. Представители Starhit позвонили Млодик и задали прямой вопрос. «Да, у нас родился ребенок, – подтвердила дама. – Спасибо за поздравления».
На странице Эммануила Виторгана в Facebook также появилась информация о том, что родилась дочка и девочку назвали Эстель. Предполагается, что супруги Виторган обратились за услугами к суррогатной матери. Напомним, у Эммануила Гедеоновича взрослые дочь Ксения и сын Максим. Причем дочь Ксении Александра уже подарила актеру правнуков. Максим Виторган информацию о рождении сестры не комментирует.
Ранее мы писали:Кудрявцева раскрыла секрет Виторгана. Ведущая сообщила о появлении третьего ребенка Эммануила Гедеоновича.
Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги.
Максим Виторган приобщается к высокой моде. Муж и жена – одна сатана.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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ВыймеУжассссссс!
04.03.18 02:37
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теперь мода "заводить детей" у пенсионеров? Как щенков :( В 80 лет о ребенке подумал папа и мама под 70??? Понятно, что денег дочери оставит, но сиротой тоже и в ближайшее время (ну врят ли до 100 лет дотянет). и куда ребенок? к теткам , дядькам? В детский дом? Я бы понимала, если бы детей не было и то...
03.03.18 21:22