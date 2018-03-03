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Боярская получила звание «Заслуженный артист»


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Актриса Елизавета Боярская встречает весну с новым званием. Накануне президент РФ присвоил звание "Заслуженный артист" некоторым известным актерам. И Елизавета в их числе.

Звание получили Елизавета Боярская, ее коллега и бывший возлюбленный Данила Козловский, актеры Надежда Бабинцева, Юрий Григорьев, Ирина Максимкина, Надежда Павлова, Илья Исаев. Почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" присвоено художественному руководителю Большого драматического театра имени Товстоногова Андрею Могучему.

Боярская прокомментировала новое звание так: «Это звучит почетно: "заслуженный артист". Наверное, к этому времени уже что-то заслужилось. Тем не менее это большой аванс, чтобы трудиться дальше. Как завещал Станиславский: "Делать проще, выше, легче, веселей". Награда служит трамплином для будущих планов, намерений и свершений».

Между прочим, недавно актриса Светлана Светличная обмолвилась, что практически не смотрит современные фильмы, поскольку, по ее мнению, нет ярких артистов, все актеры похожи друг на друга. Разве только проект «Анна Каренина» Карена Шахназарова, главные роли в котором исполнили Елизавета Боярская и Максим Матвеев, стал исключением. «Я посмотрела фильм и подумала, что сыграла бы Каренину, будь я в том возрасте. Если бы мне было лет 35, я бы напросилась к Шахназарову на кинопробы».

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0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2018 Теги: Елизавета Боярская

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