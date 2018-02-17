Ирина Лобачева нашла своего принца
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Никогда не поздно устроить личную жизнь. Последние несколько лет фигуристке Ирине Лобачевой не очень везло на любовном фронте, но, похоже, сейчас ситуация изменилась.
Завтра, 18 февраля, Лобачева отметит 45-летие. И свой день рождения фигуристка, по всей вероятности, проведет в компании интересного мужчины. Как выяснилось, у спортсменки отношения с фигуристом из Кирова Иваном Третьяковым. Молодому человеку нет тридцати, он младше Ирины на 16 лет, но пару это не смущает. По словам Лобачевой, она настроена оптимистично и не исключает возможности создать с Третьяковым полноценную семью.
«Все в наших руках. Думаю, Бог ко мне благосклонен. Все у нас с Ваней сложится, когда придет время», - цитирует фигуристку «Экспресс газета».
В беседе с журналистами Ирина также вспомнила о разводе с Ильей Авербухом. Пара рассталась в 2007 году. «Все выходные я рыдала. Наверное, выплакала целое море слез. А рано утром в понедельник отправилась в суд. Я долго могу терпеть, но когда чаша переполняется, рублю раз и навсегда. Илье отдала повестку прямо на тренировке. Конечно, можно было и дома повестку отдать. Но дома мы жили уже не как супруги, а как интеллигентные соседи, у которых есть общий ребенок».
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Новости | 16.02.2018
Обсуждение 3
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Loraв этом мире что-то не так.Старушки лезут на детсадовцев,т.е. когда ей было 16 лет,он только родился...педофилия получается. Считаю такие отношения противоестественными.
18.02.18 10:41
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