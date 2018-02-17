Ирина Лобачева нашла своего принца

Никогда не поздно устроить личную жизнь. Последние несколько лет фигуристке Ирине Лобачевой не очень везло на любовном фронте, но, похоже, сейчас ситуация изменилась.

Завтра, 18 февраля, Лобачева отметит 45-летие. И свой день рождения фигуристка, по всей вероятности, проведет в компании интересного мужчины. Как выяснилось, у спортсменки отношения с фигуристом из Кирова Иваном Третьяковым. Молодому человеку нет тридцати, он младше Ирины на 16 лет, но пару это не смущает. По словам Лобачевой, она настроена оптимистично и не исключает возможности создать с Третьяковым полноценную семью.

«Все в наших руках. Думаю, Бог ко мне благосклонен. Все у нас с Ваней сложится, когда придет время», - цитирует фигуристку «Экспресс газета».

В беседе с журналистами Ирина также вспомнила о разводе с Ильей Авербухом. Пара рассталась в 2007 году. «Все выходные я рыдала. Наверное, выплакала целое море слез. А рано утром в понедельник отправилась в суд. Я долго могу терпеть, но когда чаша переполняется, рублю раз и навсегда. Илье отдала повестку прямо на тренировке. Конечно, можно было и дома повестку отдать. Но дома мы жили уже не как супруги, а как интеллигентные соседи, у которых есть общий ребенок».

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