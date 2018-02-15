Шнуровы отметили ВДВ

Сергей и Матильда Шнуровы - обычно не такие как все. И День Валентина у них отмечается по-особенному. Можно даже сказать, празднуется в лучших традициях экстрима. Накануне пара поздравила поклонников семейным снимком.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Фев 14, 2018 в 3:03 PST

На фото, опубликованном в Insta звезды, Сергей запечатлен в очень крепком объятии супруги, в момент, когда Матильда заносит над его головой бутылку. «За ВДВ! (Всемирный день Влюбленных)», - подписал фотографию солист группы «Ленинград».

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) Фев 14, 2018 в 3:29 PST

Чуть менее агрессивная, но не менее забавная фотография опубликована в аккаунте Матильды, с той же подписью: «За ВДВ!».

Ранее Шнуров говорил, что вряд ли его можно назвать идеальным супругом. «Я как муж и партнер – не очень мягкий тип. Наверняка Матильде не хватает так называемой романтики, но я не могу дать того, чего у меня нет». Кроме того, порой дама недовольна занятостью мужа. «Матильде кажется, что я больше люблю заниматься собственным делом. Я постоянно убеждаю ее в обратном. Это такое диалектическое равновесие», – рассказывал артист в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать».

А Матильда как-то призналась, что ее муж любит поплакать. «Например, мы смотрели фильм «Любовь и голуби», он рыдал. Когда они мирились».

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