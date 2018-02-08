Татьяна Тотьмянина заново учится кататься на коньках

Татьяна Тотьмянина незадолго до Нового года травмировала ногу. Фигуристке сделали в экстренном порядке операцию. Татьяна, которой пришлось даже покинуть проект Ильи Авербуха из-за травмы, прошла реабилитационный период. И сейчас фигуристка учится заново кататься на коньках.

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina) Фев 7, 2018 в 5:26 PST

После операции фигуристка с семьей, двумя дочками и мужем, Алексеем Ягудиным, улетела восстанавливаться в Таиланд. Реабилитационный период прошел замечательно, Татьяна набралась сил на жарком азиатском курорте, а неделю назад врач разрешил фигуристке заниматься спортом, пишет издание «7 Дней».

«Теперь каждая тренировка — праздник!» — сообщает фигуристка, которая на днях впервые после травмы вышла на лед. «Жизнь — удивительная штука! Вчера ты летал, а сегодня учишься ходить и заново кататься... И снова все будет хорошо! Я точно знаю. Всем здоровья!»

Татьяна полна оптимизма, она планирует 27 февраля уже принять участие в новом шоу Авербуха «Звезды льда». Остается только пожелать фигуристке терпения.

Напомним, после ухода из большого спорта Татьяна с трудом отказалась от привычных ежедневных нагрузок, но регулярное участие в различных шоу и гастроли позволяют Тотьмяниной поддерживать себя в прекрасной форме.

