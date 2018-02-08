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Рита Дакота рассказала об измене мужа


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Влад Соколовский и Рита Дакота считаются идеальной парой. И удивлению поклонников не было предела, когда появились слухи, что Влад изменяет. Однако Рита поспешила внести ясность.

 

Как сообщила знаменитость, слухи об измене распространяет одна знакомая, причем она психически больной человек. Женщина является женой лучшего друга детства.

«Я не знаю точный диагноз, но там какая-то форма шизофрении. Сначала она написывала мне во все соцсети, что я должна дружить с ней. Потом стала говорить обиженно и зло в ключе "ради вашей детской дружбы с моим мужем ты обязана добавить меня и отвечать мне на сообщения, а то пожалеешь", а когда я ее заблокировала, тогда уже начались не совсем смешные вещи: онО стало угрожать, по-настоящему», – заявила Рита.

Как пишет издание StarHit, женщина, обидевшись на Дакоту, стала выдумывать небылицы о паре и распространять их в Сети. Чтобы ей поверили, она показывала фотографии из личного архива.

«Сначала человек распространял слухи о том, что я сплю со своим менеджером (моим лучшим другом и человеком-локомотивом моего проекта), а когда я забеременела, пошла новая фишка – "Влад изменяет"», – рассказала певица.

Рита посетовала, что даже в суд подать они не могут, поскольку выплачивать моральный ущерб будет ее друг. «Заткнуть ее не получается ни у мужа, ни у свекрови. Человек болен, замкнутый круг».

Однако поклонники не советуют Дакоте терпеть такое отношение. Они посоветовали отправить женщину на лечение в клинику.



0 Не нравится 0 Нравится 08.02.2018 Теги: Рита Дакота

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