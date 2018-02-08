Рита Дакота рассказала об измене мужа

Влад Соколовский и Рита Дакота считаются идеальной парой. И удивлению поклонников не было предела, когда появились слухи, что Влад изменяет. Однако Рита поспешила внести ясность.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) Янв 25, 2018 в 6:00 PST

Как сообщила знаменитость, слухи об измене распространяет одна знакомая, причем она психически больной человек. Женщина является женой лучшего друга детства.

«Я не знаю точный диагноз, но там какая-то форма шизофрении. Сначала она написывала мне во все соцсети, что я должна дружить с ней. Потом стала говорить обиженно и зло в ключе "ради вашей детской дружбы с моим мужем ты обязана добавить меня и отвечать мне на сообщения, а то пожалеешь", а когда я ее заблокировала, тогда уже начались не совсем смешные вещи: онО стало угрожать, по-настоящему», – заявила Рита.

Как пишет издание StarHit, женщина, обидевшись на Дакоту, стала выдумывать небылицы о паре и распространять их в Сети. Чтобы ей поверили, она показывала фотографии из личного архива.

«Сначала человек распространял слухи о том, что я сплю со своим менеджером (моим лучшим другом и человеком-локомотивом моего проекта), а когда я забеременела, пошла новая фишка – "Влад изменяет"», – рассказала певица.

Рита посетовала, что даже в суд подать они не могут, поскольку выплачивать моральный ущерб будет ее друг. «Заткнуть ее не получается ни у мужа, ни у свекрови. Человек болен, замкнутый круг».

Однако поклонники не советуют Дакоте терпеть такое отношение. Они посоветовали отправить женщину на лечение в клинику.