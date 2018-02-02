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Маликовы не хотели рассказывать о сыне


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В звездной семье Маликовых сейчас много хлопот. На прошлой неделе у Дмитрия и Елены родился сын от суррогатной матери. В последние дни в соцсетях часто появляются новые фото пары с малышом и дочерью Стефанией. Однако, как призналась Елена, они не собирались никому говорить о рождении малыша.

 

На днях Елена Маликова заявила журналистам, что они с Дмитрием не хотели объявлять о рождении ребенка. Узнав о том, что новость получила такую огласку, жена артиста была шокирована.
«На самом деле я потрясена, что все об этом узнали. Мы точно не собирались вот так об этом объявлять», - сообщила Елена. По ее словам, пара старалась сделать так, чтобы в роддоме их никто не узнал, однако конспирация не удалась.

Как выяснилось, кто-то из работников роддома поделился информацией с телевизионщиками, те обратились к супругам с просьбой принять участие в ток-шоу и рассказать о ребенке. «Мы отказались, но информации уже дали огласку. Поэтому Диме пришлось рассказать о рождении малыша в Instagram, а так мы бы это хранили в тайне», – посетовала Елена.

Напомним, 29 января Дмитрий Маликов, который в этот день отмечал свое 48-летие, подтвердил информацию о рождении сына в Insta. «Я абсолютно счастлив. Чего и вам желаю. Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют», - написал исполнитель.
Напомним, у Дмитрия и Елены также есть 17-летняя дочь Стефания. В прошлом году девушка поступила в институт.



0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2018 Теги: Дмитрий Маликов Елена Маликова

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