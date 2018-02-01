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Роза Сябитова готова к гостевому браку


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Звезда шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова только недавно давала подписчицам советы о том, как женить на себе мужчину. Теперь же выясняется, что и знаменитой свахе удалось покорить мужское сердце. Недавно Розе сделал предложение руки и сердца ее жених Ринат, и ведущая согласилась. 

 

Ринат проживает на Кипре, и Роза часто к нему летает. Накануне ведущая сообщила, что мужчина уже сделал ей предложение, и теперь Роза готовится к свадьбе.

«Замуж, по всей видимости, выйду в этом году. Я уже получила предложение руки и сердца. Основное условие, которое поставила своему спутнику: я его не показываю. Он к шоу-бизнесу никакого отношения не имеет. Если хочет быть рядом со мной, никто его знать не должен. Он это условие принял. Пока до конца не решила, буду ли ставить штамп в паспорте. В моем возрасте лучше выбирать гостевой брак», - сообщила знаменитость.

Как пишет издание life.ru, цитируя ведущую, Роза ранее планировала купить недвижимость за границей, теперь же она этого делать не будет, поскольку у жениха есть жилье на солнечном острове. «В нынешних отношениях я создала хорошие условия для счастья, радости и приятного времяпровождения. Я поработала, соскучилась, захотела отдохнуть — села в самолет и прилетела».

Напомним, что Сябитова уже была замужем ранее, но брак был неудачный, супруг часто поднимал руку на Розу.

Ранее ведущая говорила, что брак - это парное катание. «Мужчина согласен поддержать свою женщину в тяжелые минуты жизни, но и сам ждет такого же отношения к себе».
 



0 Не нравится 0 Нравится 01.02.2018 Теги: Роза Сябитова

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