Маликов о рождении сына: «Я абсолютно счастлив!»

Сегодня, 29 января, певец и музыкант Дмитрий Маликов отмечает 48-летие. Но сейчас у артиста двойная радость. Сегодня исполнитель подтвердил информацию о рождении сына.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 28, 2018 at 1:04 PST

Сообщения о пополнении в семье Маликова появились в конце прошлой недели. Сообщалось, что артист и его супруга Елена обратились за помощью к суррогатной матери, в пятницу женщина родила малыша в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Дмитрий, в этот момент находясь на гастролях, информацию подтвердил, но предпочел не вдаваться в подробности.

Сегодня артист решил опубликовать в Instagram видео по случаю своего дня рождения и заодно официально заявил о рождении наследника. «Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года в моей жизни, а именно — рождение сына. А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив. Чего и вам желаю. Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют». Разумеется, поклонники в комментариях спешат с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Напомним, у Дмитрия и Елены также есть 17-летняя дочь Стефания. В прошлом году девушка поступила в институт.

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