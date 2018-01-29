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Костенко предстала в свадебном платье


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В первые рабочие дни января Дмитрий Тарасов ошеломил публику. Футболист зарегистрировал отношения с возлюбленной, моделью Анастасией Костенко в одном из московских загсов. А теперь Костенко опубликовала снимок, на котором позирует в пышном свадебном платье.

Пара расписалась без особой помпы. По словам Дмитрия, свадебный банкет они с Анастасией решили провести позже. По слухам, мероприятие намечено на конец января. На выходных Костенко опубликовала фото, на котором запечатлена в пышном подвенечном туалете и с задумчивым лицом. Снимок девушка подписала как «настроение», уточнив, что это один из кадров фотосессии для свадебного издания.

 

💑 #Тарасовы

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)

Но поклонники решили, что это намек. Некоторые даже предположили, что Тарасов и Костенко готовятся к венчанию. «Настя будет на венчании в платье, и супер, то, что они просто расписались, без лишнего пафоса, показав, что для них это пшик! А вот венчание, связь перед Богом - самое лучшее, что может быть между мужчиной и женщиной», «Очень красивая и милая девушка! А не старый мальчик-монгол:)) Понятно, почему Дима такой счастливый ходит! Настоящая русская красавица и умница!»

Напомним, сообщение о свадьбе Тарасова стало серьезным ударом для Ольги Бузовой.

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0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2018 Теги: Анастасия Костенко

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