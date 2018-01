Кошмары «Грэмми»: кто из звезд допустил стильный промах

В Нью-Йорке отгремела церемония вручения одной из главных музыкальных премий. Но обычно на красной дорожке «Грэмми» музыка не самое главное. Известные артисты по традиции выбрали весьма эпатажные наряды, и особо отличились три звездных леди.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) Янв 28, 2018 at 3:04 PST

Леди Гага (Lady Gaga), Хайди Клум (Heidi Klum) и Пинк (Pink) выбрали самые неудачные туалеты на церемонии, отмечают модные обозреватели. Леди появилась в черном кружевном комбинезоне с роскошным черным шлейфом - наряд из коллекции Armani Privé. Причем в какой-то момент звезда избавилась от шлейфа. Поклонники артистки в восторге - Гага вспомнила о привычном эпатаже. Но модные обозреватели вовсе не впечатлены.

Продемонстрировать тело и стройную фигуру решила и Хайди Клум. Супермодель выбрала прозрачное черное платье, но также не удостоилась восхищения гуру стиля.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Янв 28, 2018 at 6:04 PST

Неприятно удивила певица Пинк в туалете из разноцветных перьев из кутюрной коллекции Armani Prive 2015 года. У многих образ звезды вызвал ассоциации с метелкой для смахивания пыли.

Публикация от P!NK (@pink) Янв 28, 2018 at 3:16 PST

Что же касается победителей, то триумфатором церемонии стал Бруно Марс (Bruno Mars). Его композиция That's what I like победила в трех номинациях: «Лучшая песня года», «Лучшая песня в стиле R&B», «Лучшее R&B-исполнение». А альбом 24K Magi признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшей записью года».

Российские обозреватели особо отмечают победу песни Putin композитора Рэнди Ньюмана в категории за лучшую аранжировку.

