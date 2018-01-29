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Кошмары «Грэмми»: кто из звезд допустил стильный промах


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В Нью-Йорке отгремела церемония вручения одной из главных музыкальных премий. Но обычно на красной дорожке «Грэмми» музыка не самое главное. Известные артисты по традиции выбрали весьма эпатажные наряды, и особо отличились три звездных леди.

 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Леди Гага (Lady Gaga), Хайди Клум (Heidi Klum) и Пинк (Pink) выбрали самые неудачные туалеты на церемонии, отмечают модные обозреватели. Леди появилась в черном кружевном комбинезоне с роскошным черным шлейфом - наряд из коллекции Armani Privé. Причем в какой-то момент звезда избавилась от шлейфа. Поклонники артистки в восторге - Гага вспомнила о привычном эпатаже. Но модные обозреватели вовсе не впечатлены.

Продемонстрировать тело и стройную фигуру решила и Хайди Клум. Супермодель выбрала прозрачное черное платье, но также не удостоилась восхищения гуру стиля.

 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Неприятно удивила певица Пинк в туалете из разноцветных перьев из кутюрной коллекции Armani Prive 2015 года. У многих образ звезды вызвал ассоциации с метелкой для смахивания пыли.

 

Публикация от P!NK (@pink)

 

Что же касается победителей, то триумфатором церемонии стал Бруно Марс (Bruno Mars). Его композиция That's what I like победила в трех номинациях: «Лучшая песня года», «Лучшая песня в стиле R&B», «Лучшее R&B-исполнение». А альбом 24K Magi признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшей записью года».

Российские обозреватели особо отмечают победу песни Putin композитора Рэнди Ньюмана в категории за лучшую аранжировку.

 

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0 Не нравится 2 Нравится 29.01.2018 Теги: грэмми

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