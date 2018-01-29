Кошмары «Грэмми»: кто из звезд допустил стильный промах
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В Нью-Йорке отгремела церемония вручения одной из главных музыкальных премий. Но обычно на красной дорожке «Грэмми» музыка не самое главное. Известные артисты по традиции выбрали весьма эпатажные наряды, и особо отличились три звездных леди.
Леди Гага (Lady Gaga), Хайди Клум (Heidi Klum) и Пинк (Pink) выбрали самые неудачные туалеты на церемонии, отмечают модные обозреватели. Леди появилась в черном кружевном комбинезоне с роскошным черным шлейфом - наряд из коллекции Armani Privé. Причем в какой-то момент звезда избавилась от шлейфа. Поклонники артистки в восторге - Гага вспомнила о привычном эпатаже. Но модные обозреватели вовсе не впечатлены.
Продемонстрировать тело и стройную фигуру решила и Хайди Клум. Супермодель выбрала прозрачное черное платье, но также не удостоилась восхищения гуру стиля.
Неприятно удивила певица Пинк в туалете из разноцветных перьев из кутюрной коллекции Armani Prive 2015 года. У многих образ звезды вызвал ассоциации с метелкой для смахивания пыли.
Что же касается победителей, то триумфатором церемонии стал Бруно Марс (Bruno Mars). Его композиция That's what I like победила в трех номинациях: «Лучшая песня года», «Лучшая песня в стиле R&B», «Лучшее R&B-исполнение». А альбом 24K Magi признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшей записью года».
Российские обозреватели особо отмечают победу песни Putin композитора Рэнди Ньюмана в категории за лучшую аранжировку.
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